全球疫戰攻堅 民間跟紅頂白

全球肺炎疫情發展至今，已造成超過200萬人染病，超過16萬人死亡。有關疫情的觀察，除了看各國疫情數字，以及各地在抗疫及處理社交隔離的政策的不同之外，各國民情在應對疫情上的反應都有很大的分別。

病毒源頭傳有新版本 爭議續來

筆者過往亦談過美國作為全球擁有最多新冠感染病人的國家，在處理疫情上的錯漏以及怎樣將疫情政治化。雖然疫情在美國多個州份包括紐約州巳開始見頂，在民主社會，不是每種政策都受到一面倒支持，就算抗疫這看似「大是大非」的話題亦是一樣。很多州份已經有市民，尤其是「特粉」出來抗爭，認為美國人「有自由外出及工作」，反對緊急狀態令下的封城措施。

最近對病毒源頭追蹤也有新版本，除了醫學上發現病毒株的品種，在中國及美國有所不同之外，現在亦有報道指早在2015年，美國國家衞生院（NIH, National Institutes of Health）批了數千萬美元的款項，到中國武漢實驗室作病毒測試，因此有報道開始懷疑美國是一早能預計該病毒的傳播力是十分巨大及有殺傷力。

看來，此項指控要再等待多些資料才可作實。但在美國總統大選之年，震撼的消息一定陸續有來，誰是誰非，可能最後要以國際法庭作判決。

特朗普一再 打倒昨日的我

特朗普亦一再「今日的我，打倒昨日的我」，於1月中曾經讚揚中國的疾控措施做得好，但最近卻公開表示：如果中國刻意隱瞞疫情，他們將會承擔後果！令民眾認為全因中國隱瞞疫情，才導致美國疫情大流行。很明顯，美國當局在錯估疫情問題上避重就輕。

無獨有偶，香港也一直有跟紅頂白的民宣出現，自己國家的人民仍在水深火熱之中，槍頭已將疫情原罪指到中國，總之世上所有病毒都算進中國人及共產黨內，而「有民主就好像有疫苖」一樣。總之找出代罪羔羊，提升民眾支持、順利贏出選舉及爭奪話語權，就比甚麼都更重要。

觀眾現在看慣的，就是要以不擇手段的方式，贏取所謂民主選舉，用「少少」武力亦「在所難免」。世界各地亦開始有人提出集體訴訟，控告中國隱瞞疫情所帶來的後果。看來特朗普還未敢做的，是以「有足夠證據認為中國刻意隱瞞疫情影響，令美國產生經濟重大損失」向中國宣戰。看來習主席在內憂過後，還有更多外在的杯葛抗衡勢力要面對，中國崛起的路途絕對比英美當年崛起來得不容易。

香港抗疫小勝 限聚未可放鬆

說回香港，香港因為在海外回流及本地個案的源頭有效追蹤，加上適時吸收各專家意見及迅速應對疫情下，以及全民戴口罩及自律抗疫，香港疫情漸見回落，本周初更再次出現24小時之內沒有新增個案。話雖如此，由於海外疫情仍十分嚴峻，故限聚令及社交隔離措施仍沒有放鬆空間。

反觀歐美疫情，雖有封城及緊急狀態令等措施，市民卻佛系抗疫，甚至有「反抗疫」行為，市民在缺乏自律的情況下，令疫情在兩到四星期之間，仍未能受控。如最近新加坡及俄羅斯亦相繼失守成重災區。

新加坡原本的「佛系抗疫」得到各方好評，他們一路沒有採取「封城」或禁止外出等措施，卻控制了疫情，直至4月1日的個案仍不到1,000宗，但由於他們看漏一個群組，而令海外勞工宿舍的大爆發一發不可收拾。最近新確診宗數更每天大幅增加至千多宗，更甚者，現在本土個案的病源亦變得難以追蹤。故很多專家認為新加坡確診個案會在短期內暴升至1萬到2萬宗。

第三波疫情更兇險 世衞責無旁貸

至於俄羅斯，亦由於在歐美疫情變得瘋狂前未做足預防措施，令疫情在最近一星期逐漸失控，控疫失敗，惟有走歐美的延緩路綫減低傷亡，但勢必出現歐美翻版的醫護爆煲、病人失救的群體免疫方向。

現在的疫情「潛力」更兇險的第三波是印度以及非洲等國家，尤其是印度，人口密度高，有利於傳染病的流行。世界百年歷史中幾次大規模傳染病爆發，全球死傷最慘重的地方都是印度，故第三波的死傷必然更嚴峻，世衞在這些國家的統籌及領導抗疫上，更責無旁貸。

現在世衞被美國「棄保」下，更見捉襟見肘，但大戰當前，惟有繼續尋求各慈善機構贊助，繼續提升發展中國家的公共衞生抗疫力。在現今世界各家自掃門前雪的局勢下，用實際行動創造醫療衞生大同願景。

（文章只代表個人立場）

▲ 在民主社會，不是每種政策都受到一面倒支持，就算抗疫這看似「大是大非」的話題亦是一樣。美國很多州份已經有市民，尤其是「特粉」出來抗爭。（法新社圖片）