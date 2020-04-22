洛杉磯感染人數 超確診55倍？ 國際版 2020/04/22 分享： 美國疫情嚴峻，但具體規模可能遠超目前已知程度。加州研究發現，洛杉磯縣超過4%民眾有新冠肺炎病毒抗體，意味曾受感染，人數比滙報確診數字高55倍。 計及誤差下，估計縣內有抗體民眾比率介乎2.8%至5.6%， ... 欄名 : 知識庫 相關文章 特貫徹「美國優先」 停移民申請保就業 今日 特貫徹「美國優先」 停移民申請保就業 俄疫情惡化 普京：收華1.5億口罩 今日 俄疫情惡化 普京：收華1.5億口罩 星確診破9千 鎖國延至6月 今日 星確診破9千 鎖國延至6月 最新專欄文章 更多 美為何要增產採集棒？ 2020/04/21 美為何要增產採集棒？ 美每日檢測量 倡擴至70萬人 2020/04/20 美每日檢測量 倡擴至70萬人 美國如何分3階段復工？ 2020/04/18 美國如何分3階段復工？ 美醫療補貼 各州相差138倍？ 2020/04/17 美醫療補貼 各州相差138倍？ 美資助世衞43億最多 佔15% 2020/04/16 美資助世衞43億最多 佔15% 疫情 新冠肺炎 美國 肺炎 冠狀病毒 大學 洛杉磯 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入