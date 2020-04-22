洛杉磯感染人數 超確診55倍？

美國疫情嚴峻，但具體規模可能遠超目前已知程度。加州研究發現，洛杉磯縣超過4%民眾有新冠肺炎病毒抗體，意味曾受感染，人數比滙報確診數字高55倍。

計及誤差下，估計縣內有抗體民眾比率介乎2.8%至5.6%，

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