限令靈活再寬 4變6人同枱好選項

新冠肺炎前天零確診，過去超過一星期亦已一直保持單位數字以下，港府昨天仍宣布將限聚令、停業令延長多14天，復業希望幻滅，不少業界表示失望。疫情稍見緩和，港府須盡快制定復業路綫圖，做好平衡防疫與經濟，並研究是否靈活適度放寬限制，如現時市民普遍的共識，是最多4人同枱進食放寬至6人。

市民最普遍共識 風險可控即推

如果政府再了解後，認為可行，風險可控，便可隨時放寬，毋須等待下次限聚令到期，因此可更快回應市民所急所需，是減官僚丶增實效的好事。

港府昨宣布，限聚令和對11類行業的停業令將延長至5月7日，但會放寬食肆入座不得超過5成限制，惟仍維持每枱不能多過4人和每枱相距1.5米的措施。

在疫情趨緩，過去10天中，除前天零確診外，其餘9天保持單位數，但港府仍延長限聚令和停業令，因近日依然有社區感染個案發生，而且感染源頭未明，令人擔心隱形病人在社區播毒的風險未除。

此外，中學文憑試（DSE）將於周五開考，屆時會多了5.2萬名學生外出，可能增加感染風險。疊加下周將有一連4天的長假，令市民繼復活節後再有藉口外出群聚。之前多個群組感染爆發均與打邊爐、聚餐和酒吧有關，港府若此時貿然解除限聚令，或引發另一波社區爆發，嚴重更可能令DSE腰斬，影響社會復常進度。

港府審慎應對疫情絕對正確，但過分審慎卻可能適得其反。疫情暫時受控，但專家已警告這是場持久戰，若當局要等28天零確診才准許企業復業，只會扼殺生存空間。企業若長期停業，即使員工放無薪假，也難以承受高昂租金重擔，可能被迫結業，屆時將進一步推高失業率，員工亦因收入大減而影響生計。

外地已有先例 速訂復業路綫圖

港府應參考外國經驗，盡快制定復業標準、路綫圖和時間表，讓企業有盤算，知道何時有望復業。奧地利先讓中小型店舖復業，若疫情沒反彈，所有店舖可在5月2日重開，而學校、餐廳及酒店則在5月中復業。德國前天讓800平方米以下的零售店復業，學校和理髮店則在5月4日重開，但餐廳、酒吧、戲院續關閉至8月底。

港府在制定復業路綫圖時，須明確交代解封準則，當然亦應考慮本地特色而謀劃。舉例說，當確診連續14天保持單位數，會先行放寬一些低風險行業的限制，如美容院和按摩室每天可恢復營業半天；若連續14天零確診，營業時間可恢復正常，而戲院和酒吧等高風險行業可重開，但須做足防疫措施。此時更可改成每7天檢討相關措施是否有放寬的空間。在放寬措施後，一旦疫情反彈到甚麼水平，又會再收緊？未來大家逛商場，是否亦需量體溫和戴口罩？

至於仍可營業的食肆，餐飲聯業協會會長黃家和指限聚令實施後，晚市生意減少7成，主要受到不准多過4人同枱規限，認為隨着疫情受控，若每日只有零星個案，可以考慮放寬至6人同坐一桌，至少可增加市民外出用膳意慾，讓食肆生意和員工收入回升。確實現在如有這項放寬，市民一家及朋友相聚吃飯的靈活性及興致，均可明顯提高，更有助略紓抗疫疲勞！

港府要真正落區了解民困，盡快訂出復業準則，讓企業看到復業曙光，做好防疫和復業準備，一旦可以重新逐步營業，便可開始為重啟正常的民生，注入希望。

責任編輯：賴偉雄