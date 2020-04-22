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官場大地震 揭換5局長來龍去脈

中央最快今公布 聶德權調職早部署

政治版 2020/04/22

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特首林鄭月娥去年底曾放風，反修例風波後會改組班子，如今出手，被大換班的5局長卻非外界原先估計，尤其入境處處長曾國衞，並非落戶傳聞中的保安局，而是接替聶德權出掌政制及內地事務局。

中央最快今天公布今次林鄭

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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