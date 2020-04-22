官場大地震 揭換5局長來龍去脈 中央最快今公布 聶德權調職早部署 政治版 2020/04/22 分享： 特首林鄭月娥去年底曾放風，反修例風波後會改組班子，如今出手，被大換班的5局長卻非外界原先估計，尤其入境處處長曾國衞，並非落戶傳聞中的保安局，而是接替聶德權出掌政制及內地事務局。 中央最快今天公布今次林鄭 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 曾國衞掌政制局 聶德權調公務員局 今日 曾國衞掌政制局 聶德權調公務員局 金發局許正宇 料接任財庫局長 今日 金發局許正宇 料接任財庫局長 最新專欄文章 更多 限聚令勢延長 還有3放寬空間？ 2020/04/21 限聚令勢延長 還有3放寬空間？ 多項禁令周四屆滿 港府研略放寬 2020/04/20 多項禁令周四屆滿 港府研略放寬 政府3大憂慮 限聚令下周難解禁？ 2020/04/17 政府3大憂慮 限聚令下周難解禁？ 香港23條立法已上日程？ 2020/04/16 香港23條立法已上日程？ 破內會停擺僵局 林鄭梁君彥要出手？ 2020/04/15 破內會停擺僵局 林鄭梁君彥要出手？ 傅流螢 香港 政治 林鄭月娥 選舉 一國兩制 基本法 中聯辦 入境處 聶德權 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入