特首林鄭月娥去年底曾放風，反修例風波後會改組班子，如今出手，被大換班的5局長卻非外界原先估計，尤其入境處處長曾國衞，並非落戶傳聞中的保安局，而是接替聶德權出掌政制及內地事務局。

中央最快今天公布今次林鄭

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