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惠康推醫護購物半價 搓手液贈DSE生

行政人員版 04:00 2020/04/22

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疫情已持續咗幾個月，本港一班醫護人員仍繼續謹守崗位，呢份情操真係好偉大。公關姊妹同黛安分享，惠康及旗下特色超市為咗感謝醫護喺呢個嚴峻時刻嘅無私付出，最近推出咗醫護專屬嘅優惠，精選貨品低至半價，一齊為醫護打氣！

黛安了解過，惠康及旗下特色超市，包括Market Place by Jasons、3hreesixty同Jasons Food & Living推出嘅答謝醫護優惠，每星期會推出10大精選貨品，好似咖啡、奶茶、能量棒、洗衣液同杯麵等，付款時只要出示醫院或診所嘅有效醫護人員證件，即可享有半價優惠，仲可以免費獲贈「威露士酒精搓手液1支（50毫升）」㖭！

公關姊妹話，呢個優惠喺2星期前推出，反應熱烈，現已將折扣優惠對象擴大至所有持有效證件嘅註冊護士及醫護人員，希望為更多醫護人員送上支持，大家繼續齊心抗疫！

除咗醫護人員，疫情下面對公開試嘅應屆DSE考生亦都好緊張，所以惠康亦特別為佢哋準備咗小小心意，就係考生們只要到各分店出示有效准考證，毋須購物即可免費獲贈「威露士免洗搓手液1支（50毫升）連矽膠匙扣」，一於為即將開考的同學們加油，並預祝佢哋考試順利。不過，記住數量有限，送完即止啊！

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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