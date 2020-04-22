新冠肺炎重創航空和旅遊業，整個行業接近停擺，有旅行社因此宣布創立網購平台，透過以往緊密合作的旅遊供應鏈和本地商家，為市民搜羅各國受歡迎的特產、防疫物資、旅行用品及本地玩樂產品等，讓市民在無法外遊的日子也能買手信，不失為疫境求變的方法。

疫情對某些產業會帶來永久性的影響。相對於旅遊業，疫症對航空業的影響更深。新冠肺炎令企業加速數碼化，也令企業反思在資訊科技發達的今天，商業旅遊的必要性。以前在國際性公司任職的時候，我已經質疑那些總部的老闆們經常出差的必要性。很多出差本來只要打個電話，或做個視像會議便能解決，不用花那麼多時間和金錢，而且也不環保。我相信他們也心知肚明，每次年底不到數的時候，他們總是提出先停止所有商務出差，可見這並非必須。

新冠肺炎也令企業重新思考風險管理，以前經濟低迷的時候，業務跌兩、三成已經很恐怖，但在新冠肺炎疫情下原來業務可以跌七成、九成，甚至是100%。企業應付經濟周期的風險管理並不足夠，應以核心競爭力開創新業務，當主業受重創的時候，也不至於停擺，正如食肆如何主攻堂食，也不能不做外賣。任何企業也要分散風險，以免全軍覆沒。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》