MPF TVC扣稅優惠成最穩陣「被動收入」

2020年首個季度，環球市場受到新冠肺炎疫情的打擊而表現波動，拖累強積金的回報，有強積金顧問公司的報告指，人均虧損達2.6萬港元。事實上，在環球市況不濟的大環境下，大部份投資工具都難有好表現。不過，強積金可扣稅自願性供款(TVC)的扣稅優惠，慳到稅款變相可抵消部份投資損失。

持有強積金計劃供款賬戶或個人賬戶，或是獲強積金豁免的職業退休計劃的成員，便可以開立可立TVC供款帳戶。TVC的供款，每年可獲得高達60,000港元的扣稅額，如果以現時最高稅率17%計算，即供款人每個課稅年度可節省最多10,200萬港元稅款，從理財角度來說，減少支出即增加了收入，這筆省回來的稅款毋須承受任何投資風險，每年「穩袋」一萬是相當穩妥的「被動收入」。

適時審視強積金 有助穩健增回報

參與TVC先讓供款人穩賺一筆扣稅額，但如欲在退休時可獲得更充裕的資金，就要培養積極管理TVC及強積金供款的習慣。很多人覺得強積金是政府強制性的政策就懶得花心機去管理，由得供款放在某項資產類別，連賺蝕都不太清楚。其實，環球市場不時轉變，我們應該定期審視強積金的表現，因應自身的風險承受程度與市況變化而作出適當的資產配置，才能規避風險，保持穩定的回報。

雖然強積金是一項長遠的投資，但要 ”FinFit”就應該定時檢視，為自己的強積金供款適時調配時，應同時檢視自己強積金以外其餘資產類別，互相配合才能達致最佳回報。因此，在滙豐銀行作強積金及TVC供款，好處是提供一個一站式平台，讓供款人便捷地審視包括現金、存款、股票、基金、強積金等項目，對自己的財務狀況有更全面及深入的了解，俟可根據個人風險承受程度及投資偏好而選擇合適的強積金及TVC供款配置，建構更有效及平衡的投資方案。

在滙豐銀行用TVC作退休儲蓄的好處

具彈性的儲蓄計劃 可在任何時間，調整TVC賬戶供款金額，令儲蓄計劃更有彈性 全面掌控自己的投資 自由選擇投資組合，為財富增值 滙豐紅利單位回贈 獲得高達$3,000港元的紅利單位回贈，供款愈多，紅利單位回贈愈多* 稅務優惠 最高個人入息稅免稅額$60,000，即相等如可節省$10,200港元稅款

*假設客戶於推廣期內作「強積金可扣稅自願性供款」達港幣180,000元。有關詳情，請瀏覽滙豐強積金網頁www.hsbc.com.hk/mpf/2020 或參閱相關小冊子。投資涉及風險，往績不能作為未來表現的指標。金融工具（尤其是股票及股份）之價值及任何來自此類金融工具之收入均可跌可升。有關詳情，包括產品特點及所涉及的風險，請參閱有關「強積金計劃說明書」。

本文件內列明的資訊只供說明用途，建議你就相關稅務及本文件內容審慎行事。如你對本文件的內容有任何疑問，應向獨立人士尋求專業意見。

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