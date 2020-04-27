如何更有效地達成儲蓄目標？

定期存款與定期儲蓄保險大不同

不同人有不同的財富目標，養成儲蓄習慣是邁向目標的一步。香港存款保障委員會調查發現*，本港6成半市民有儲蓄習慣，而每人每月平均儲蓄金額為7,500港元，中位數為5,000港元。調查更顯示銀行活期或定期存款，及定期儲蓄保險為香港人較傾向的儲蓄方法，分別為75%及33%。無論您的財富目標是為了退休有充足儲備，還是結婚、置業、進修、創業，坊間都有不同的理財工具以協助您累積財富，當中比較簡單及為人所共知的工具有銀行定期存款及定期儲蓄保險計劃，客戶可按自己需要，能力範圍及喜好選擇不同的貨幣及存款期。縱然，它們是比較低風險的財富產品，但您又是否清楚兩者的分別？哪一種比較適合自己的需要？

定期存款

性質

即是把現金存放在銀行一段固定時期，到期後賺取的利息，比存放一般銀行的基本戶口所得的更高，存款期普遍由7日到12個月不等，設定過程相對其他投資簡單，只需選定金額及存款期，透過銀行、電話或網上就可以完成。

風險

然而，要留意提早取回定期存款的懲罰是損失利息。此外，投資者在定存期滿後，再為資金作重新投資時，屆時利息可能有變動，所以，需要花心神審視息口走勢。

保障

香港備有《存款保障計劃條例》，為存款人提供存款保障；假如存保計劃的成員銀行倒閉，無論個人或公司存戶，均可獲最高達50萬港元的補償。

定期儲蓄保險

性質

這是一種定期定額供款保險計劃，定期存款與定期儲蓄保險的性質完全不同，定期儲蓄保險是一份保險合約，並非銀行的存款戶口。投保人以購買人壽保險並繳付保費的方式將資金交予保險公司，在保單年期屆滿後便可取回保證的期滿金額，而保單期內會為投保人提供人壽保障。

風險

與定期存款比較，定期儲蓄保險的投資期一般會較長。如投保人在已繳保費未達盈虧平衡前終止保單，則會損失保費。另外，如定期儲蓄保險的保費並非以自行自動轉賬繳付，萬一忘記了供款，保單將會被中止而最終所得金額或有機會比保費為少。

保障

定期儲蓄保險與定期存款是兩種不同的投資工具 ，如投保人在定期儲蓄保險的保單期內不幸死亡，保單受益人將獲得身故賠償 。此外，市場上部分的定期儲蓄保險計劃更提供額外意外死亡保障、末期疾病保障及失業延繳保費保障，無需另繳保費，提供更大保障。

定期儲蓄保險通常是定額發售，年期比定期存款較長，可以為未來數年鎖定較穩定的回報。而保費的分期供款方面，市場上的定期儲蓄保險計劃更可選擇月供、年供或一筆過付款。定期存款及定期儲蓄保險計劃背後的投資組合亦有所不同，所帶來的回報亦有不同。以下的例子是以相同本金作定期存款和購買定期儲蓄保險，年利率/到期金額以今天市場上的數據參考。可見如購買兩年供款期的定期儲蓄保險，到5年的保單期期滿時，可獲總保費的114%（請參考下圖），而定期存款則可獲本金的104%回報。



註

1. 定期存款可賺取的利息視乎選定金額及存款期而有所不同。存款期普遍由7日到12個月不等。上述資料是根據2020年1月20日市場上之5年存款期的定期存款數據運算以作比較。數值亦會隨市況變動而有所不同，因此回報是可能會與實際情況有出入。

2. 上述資料經四捨五入調整，可能有別於實際數值。

3. 上圖僅用作說明之用。

4. 年利率計算是基於分兩年繳付保費，保單期共五年之假設。

姑勿論您以哪種工具達成財富目標，在決定供款或將資金定存前，必先了解當中的相關的風險，確保自己有足夠的流動資金以應付突發的需要。 無論是定期儲蓄保險與銀行定期存款，如需提早提取資金或終止保單，資金均有機會導致損失。

*https://topick.hket.com/article/2454345/調查指6成半市民有儲蓄習慣每月儲蓄中位數為5000元 (Date: 2019/09/18)

(資料由客戶提供)