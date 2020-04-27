「開放銀行」可以存取和分享不同類型的資訊，讓銀行以「應用程式介面」（API）的標準編程代碼，分享它的產品與服務詳情。

第三方開發者會以API建立應用程式，比較不同銀行的產品與服務，或者顯示分行地點等資料，方便客戶理財。

未來，網站和應用程式透過API提供的功能，將會和旅遊網站差不多——但不是讓您比較機票和酒店價格、預訂行程，而是比較不同銀行的信用卡和貸款計劃。您有時可以直接在比較網站購買產品，但有時它則會將您帶回銀行網站，讓您購買所需。

目前，滙豐提供的API可以比較我們的產品和分行服務，並容許其他應用程式將您導回我們的網站。但我們現在並没有和提供其他功能的第三方開發者合作，所以您暫時未能在其他應用程式登入您的戶口，或者管理不同戶口和產品。現在，只有滙豐的官方應用程式能提供這些功能

開放銀行是否安全？

雖然這些應用程式和網站可能讓您的生活更輕鬆，但它們也可能會要求您提供大量個人資訊。有些會取得您的個人位置等簡單資料，但有些卻會要求您輸入戶口資料，所以必須謹慎使用。

但您也不用過分擔心，除非您特別要求，否則我們絕對不會在未經您同意的情況下，以開放API分享您的個人或戶口資料。

如何安全使用開放銀行？

首先，請檢查您的應用程式是否已在我們的合作伙伴清單之中請檢查您的應用程式是否已在我們的合作伙伴清單之中 內容將於新視窗顯示，以確保您的個人資料安全。

但使用第三方應用程式始終和直接在銀行理財不同，在使用可信的應用程式時，也應該保持謹慎。

使用開放銀行應用程式理財，就和用旅遊網站預訂酒店差不多：處理您信用卡和個人資料的，是旅遊網站，而非酒店。使用第三方理財應用程式也一樣，無論它使用的API由銀行抑或其他技術提供，都是如此。應用程式開發者的私隱準則可能和註冊銀行不同，而它們儲存資訊和資料的安全標準，也可能和註冊銀行有所不同。

如果您要使用這些應用程式，請先留意它要求存取的裝置私隱權限。

將您的戶口存取權、登入名稱和密碼給予這些應用程式，會造成多種風險。應用程式能夠用您的身分執行高風險交易（例如轉賬給未登記受款人），並更有可能洩露您的個人資料。如果這些情況不幸發生，我們將不會為此負上責任。

我們建議您只在滙豐的官方應用程式輸入登入資料（包括一性次密碼），請勿在其他途徑透露這些資料。

如果您必須向第三方應用程式提供銀行戶口資料，事前請了解清楚您給予的權限範圍及伴隨的風險（例如詐騙或資料外洩）。如果出現差錯，您須自行承擔相關責任，所以請小心考慮該應用程式或服務是否可信。

如果想深入了解如何保障個人資訊安全，請瀏覽我們的網絡保安頁面。我們為您提供多項錦囊，幫助您締造安全的網上理財體驗。

(資料由客戶提供)