五個方法來保障個人網上理財的安全

網上理財服務快捷方便，但亦務必採取措施來防範欺詐和金融罪案。建議遵照以下守則，以保戶口和個人資料萬全。

網上理財服務安全使用守則

登入您的戶口

保安錦囊

● 避免使用公用電腦登入網上理財

● 切忌與他人分享您的個人保安資料（密碼或保安編碼）

● 如果您發現任何不尋常的彈出式視窗或電腦反應異常緩慢，請勿提供您的個人資料及／或信用卡資料，並立即致電客戶服務熱線通知我們

● 當心清洗黑錢的騙局。提防涉及替陌生人接收或保存金錢的「商機」

● 只使用安全而可信賴的無線網絡，自己的家居Wi-Fi無線網絡亦應加設密碼

若您收到自稱由滙豐發出的任何電郵或短訊，請謹記下列各項：

● 在任何情況下，我們都不會要求您回覆電郵以確認或提供任何個人資料1

● 當您使用雙重密碼模式登入個人網上理財時，我們只會要求您提供部份第二密碼，而絕不會要求您提供整個第二密碼

● 我們不會要求您提供過多敏感資料，例如姓名、出生日期、香港身份證／護照號碼、信用卡號碼、CVV／CVC碼和到期日

● 我們的電郵和文字訊息絕不會包含前往滙豐個人網上理財登入頁面（或要求您填寫個人資料的任何頁面）的超連結

監察您戶口的活動

● 收到結單、電郵和短訊提示後請盡快查閱。若發現有任何不尋常的交易，請立即通知本行。建議使用滙豐網上理財或滙豐流動理財應用程式，經常查閱您戶口的交易記錄

● 凡進行轉帳和繳付帳單的交易，都應保存電子收據，以作交易驗證之用

保護您的密碼

● 切勿向任何人透露您的密碼，即使有人聲稱自己是本行職員或警方人員

● 請默記您的密碼，不要寫下

● 選擇一個難以被人猜中的密碼

● 於不同的網站及渠道（即自動櫃員機、電話理財、網上及流動理財等）使用不同的密碼

● 請謹記，我們的客戶代表絕不會要求您讀出自己的電話理財密碼。如需使用電話理財密碼，您只會被要求以電話按鍵輸入



滙豐使用五個方法來保障個人網上理財的安全

1. 多重登入認證

您的財務資料受到獨有的用戶名稱、提示答案，以及保安編碼器／流動保安編碼產生的一次性保安編碼或第二密碼所保護。

深入了解保安編碼器／流動保安編碼

2. 交易驗證

當您轉帳到第三者戶口或網上支付帳單時，滙豐會要求您從保安編碼器／流動保安編碼取得交易保安編碼。這保障只有您本人才能夠授權進行付款或第三者轉帳的要求。

3. TLS傳輸加密技術

滙豐所採用的TSL 1.2傳輸加密技術是業界公認的標準技術。

4. 自動「操作時段逾時」功能

當您完成使用個人網上理財服務，應該登出並關閉瀏覽器視窗，尤其是在身處公共場所時。

若您忘記這樣做，在一段時間內並無任何操作後，系統會自動將您登出個人網上理財。 登入服務後遠離電腦而不顧的做法，會產生個人及敏感資料外洩的風險，並可能因此使您蒙受欺詐。

5. 短訊／電郵提示2

您在滙豐個人網上理財進行若干交易後，會收到我們的文字訊息。為協助您驗證交易，短訊或電郵提示的內容將包括部分受款者的戶口號碼、交易金額及交易時間。如您接收到任何未能確認的交易提示，請即時致電滙豐。

註：

唯一例外情況是當我們的客戶服務代表透過電郵回覆您的查詢時，其中可能會要求提供一些個人資料。在這情況下，電郵會透過已加密的安全網上理財平台（即滙豐個人網上理財）傳送及儲存；您需要輸入您的用戶名稱和密碼，方可閱覽此類電郵。

建議您登入網上理財並選擇「我的個人資料」下的「個人資料」，以檢視及更新已登記的手機號碼。一經登入後，您亦可前往「我的銀行」>「更多服務」>「設定e提示」以更改提示設定。

(資料由客戶提供)