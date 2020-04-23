「我們快要戰勝疫情！」特朗普多次在傳媒嘗試宣布勝利，而他正式向新冠肺炎宣戰，不過是在三月十九日，之前他只視疫症為中國問題，跟美國關係不大。

到底，特朗普的勝利從何而來？

很簡單，開始時，他說美國將有超過十萬人死亡、幾百萬人受感染，現今數字開始回落，而死亡人數不足五萬，這當然歸他抗疫有功—這位自欺欺人的專家，先把數字盡量抬高，只要不達到便是成功，這是基本不過的Expectation Management（期望管理）。此伎倆比比皆是，小孩跟母親說數學可能不及格，到頭來有六十分已可大肆慶祝；上市公司發盈利警告說公司將虧蝕兩億元，到頭來蝕一億元也可令股價向上；就是醫生也使用相似手法，先把病情說差一點，當有所改善時便是醫療成功，例如跟後期癌症病人說只剩三個月生存時間（當然只憑統計猜測），若六個月過去，病人仍健在，那又是另一醫療奇迹了。

期望管理其實很簡單，主要是利用人類的Preconception（偏見），人類思想主要基於經驗和邏輯，兩者同時運用得宜便可成客觀事實，但若只靠經驗而未有使用理性邏輯，便容易產生偏見，Expectation Management就是利用這弱點，以溝通平台不停創造視聽經驗，只需把同樣謊言說一百次一千次一萬次，疏於思考的人最終便把謊言接受成為事實，而我們今天存活在的現實，也可能是由謊言開始的。

小孩及政客的謊言，可能成為你的現實，問你怕未？