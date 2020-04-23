有趣，才能令人有興趣

年輕人跑來問：「如何令人對我感興趣呢？」「平時有甚麼嗜好呢？」我反問。「無乜喎！」他答。我續問：「那在生命中有甚麼能令你熱情投入呢？」「都無喎！」我倒抽一口涼氣坦言：「天呀，若你自己並非一個interesting（很有趣）的人，那你如何期望別人be interested in you（對你有興趣）呢？」

身邊友人各有特色，惟共通特質是個個都有自己的嗜好或喜好，並對生活和生命充滿熱情。有此特質者，自然多人靠近。與有趣的人對話，會留餘韻；但有趣又不一定風趣，一個人能對某領域熱情投入，如烹飪、跑步、唱歌，那旁人亦會感受你的精采人生。美國當代女詩人Maya Angelou說：「人們會忘記你說過的話、做過的事，但絕不會忘記你曾帶給他們的感覺。」跟懂得生活情趣又有投入感的朋友一起，感覺如沐春風，必有得着、靈感及啟發，渾忘時間的流逝。或問，他們究竟在某次聚會說過甚麼呢？我猜大多已遺忘，但那種被他們熱情感染的快樂感覺，常縈腦際，期待再見。

要成為有趣的人，不能靠他人，亦不能妄想會遇到一個很有趣的人幫自己作改變，因沒有一個有趣的人，會對一個沒有生活情趣和熱情的人有興趣的。你必須靠自己：一、培養一點生活的興趣和情趣；二、對人和事保持好奇心；三、敢於表達自己的熱情。美國心理學家Sara E. Snodgrass提醒，要促進人際關係端視兩大元素：Perceptivity（對人的洞察力）和Expressivity（真我的表達力），她發現，一個人能否把性情和熱情呈現出來（Expressivity），比他能否洞察別人更令人喜歡，更有助於建立良好人緣。四、交談後能給對方留下愉快感覺。

上述前三項，是第四項的基礎，若希望人家想起自己就有愉快的感覺，你必先要成為一個有趣、好奇、熱情和面帶笑容的愉快人，豈會有人望住一個揦口揦面、死氣沉沉的人，能產生愉快感呢？