石油ETF風險超預期 亂局須正視 評．析．天下版 2020/04/23 分享： 國際石油期貨驚濤駭浪，紐約期油5月合約日前到期前一度狂瀉至-40美元，不單再掀動國際投資者的避險情緒，更凸顯期油價格大跌下，新興原油期貨產品不單複製回報失效，更反過來成為推低油價的幫兇。 本港上市的 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 期油捲完美風暴 防信貸危機重燃 2020/04/22 期油捲完美風暴 防信貸危機重燃 交易講場 - 騰訊500元成共識 ATM主導港股轉型 2020/04/21 騰訊500元成共識 ATM主導港股轉型 交易講場 - 利好政策出台 內險股疫下有轉機？ 2020/04/20 利好政策出台 內險股疫下有轉機？ 交易講場 - 經濟重啟主題可短炒 復甦路仍遠 2020/04/18 經濟重啟主題可短炒 復甦路仍遠 交易講場 - 美銀行壞帳撥備飈 港銀高息勢危 2020/04/17 美銀行壞帳撥備飈 港銀高息勢危 ETF 期貨 石油期貨 Ｆ三星原油期（03175） FGX原油（03097） 美國 美元 指數 美股 台灣 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入