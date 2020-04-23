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石油ETF風險超預期 亂局須正視

評．析．天下版 2020/04/23

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國際石油期貨驚濤駭浪，紐約期油5月合約日前到期前一度狂瀉至-40美元，不單再掀動國際投資者的避險情緒，更凸顯期油價格大跌下，新興原油期貨產品不單複製回報失效，更反過來成為推低油價的幫兇。

本港上市的

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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