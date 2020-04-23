油庫爆滿？中美暗增石油儲備

近日因新冠疫情使全球石油需求大減，加上沙俄油價戰，石油供過於求，期油價格出現有史以來從未見過的斷崖式下跌至負數，主因是全球海陸儲存機制已經爆滿，無法裝載更多現貨。這便讓市場的焦點放到各地，尤其是大國如中美的油儲現況上。

美戰略油儲 需10億桶應急

中美都是石油大消費國，不過儲油方式卻有異，美國油儲分軍民兩種，民用油儲基地在中部的富欣鎮（Cushing，筆者曾在那裏工作），該處為全國油管總滙之地，油罐林立，總儲存量達9千萬桶，現在據知已滿了七成，而美國國內不少石油交收都是由此經管道進出。

美國軍用油儲或稱為「戰略石油儲備」則完全不同設計，查美國早在1940年代就提出「後備石油」議案，1974年出現石油禁運危機，當時福特總統簽署了《能源保存法案》（EPCA），立法授命美國儲存至10億桶石油作應急之中。選點是位於德克薩斯州及路易斯安那州沿岸的地下「鹽丘」（Salt Dome）構造。理由一是這兩州本身已是石油產區及煉廠和輸油管的中樞，又有深水港口，直接進口及下載石油。其二是地理位置在美國腹地，離俄國的洲際飛彈射程最遠、往西離中國有半個地球之遙、南面又有重兵駐守巴拿馬運河。其三是鹽丘構造在該地已探明有500多個，供應充足，又位於中央地帶，輻射全國各地。因此在該地修建「戰略石油儲備」庫，兼顧了儲藏方便、國防安全及運輸物流的需要，是優選中的優選。

藉地下鹽丘儲油 方便兼安全

第四點是鹽丘構造本身的方便及安全獨特性：鹽丘是地層下一些巨大鹽層，這些鹽層在形成時作長形菌狀，埋藏在地表層以下，這種天然地質構造可以非常巨大，可想像香港的IFC大樓可以放入內而綽綽有餘。因鹽本身有塑性張力，所以介面會受壓而封死，不會走漏。鹽丘之外是地層裏的石質岩層，能承受巨大壓力，加上鹽丘本身的埋藏深度及塑性張力，能承受地震、海嘯或地面上受到轟炸而不穿崩。再者，鹽並不溶於石油，故此不怕石油把洞壁溶化，造成漏油。溶洞完成之後，就可注入石油或汽油柴油，又因為油輕於水，需要時則注入冷水把油推出。地面可見裝置很小，又可種田畜牧，間諜衛星無法看到地點，完全不受時間、天氣、火災及地面環境影響，又不污染，操作容易，保安性強。

美國的「地底儲油」概念受「冷戰」思維影響，為防蘇聯及中國的偷襲，故此設計要求一定要堅不可摧及絕對保密，而美軍亦考慮到假若有第三次世界大戰的話，就一定是核子大戰，故油庫設計一定要能承受核彈攻擊而不被破壞，確保美軍有足夠還擊能力及絕對壓倒性的優勢﹔此外更要求設施能隱身不被衛星看到及飛機飛彈無法偷襲。由1977年開始啟用至今，現時一共建有5個這樣的鹽丘溶洞，耗資40億美元。

油價瀉不停 美國乘機執平貨

戰略石油儲備由開始至今40多年間只啟動過三次，一是上世紀90至91年時的海灣戰爭，二是2005年時美國墨西哥灣受颱風加蓮拿（Katrina）吹襲油井停產，最近一次是2011年利比亞戰爭停止出口石油時啟動過，以紓緩國際油價。為了減少對國際油價的影響，美國近期所有「購入」的石油，皆是由在聯邦土地上鑽油的公司「以油代稅」——即石油公司不必向政府交石油產權稅，而用石油實貨按指定時間分期每日支付。但今次油價暴跌，美國又乘機執平貨入了幾千萬桶，特朗普指示將會繼續購買。

美國政府現已計劃擴大此方案至20億桶，及立法指定此設施由內政部及能源部共管，而行使戰略油儲這個行政權力歸美國總統之手。此外，又明文規定假如石油供應一旦中斷，每天亦只能抽取350萬桶使用，以確保有足夠備用石油作持久戰。

美國目前的國家戰略石油儲備約為10億桶左右，足以支持半年的進口量，加上其他的商用儲油設施，全美現時可備用石油儲量總和可達14億桶，若按指定極限350萬桶的日用量，可維持400天。

中國從2003年起規劃用15年時間分三期開始建設戰略石油儲備基地。計劃是第一期7,000萬桶，約等於當時中國半個月的石油淨進口量，第二期和第三期分別為2億桶。第一期的選點包括浙江鎮海、浙江岱山、山東黃島和遼寧大連。此外，又在西北的石油基地大後方蘭州建儲2,000萬桶的油庫，以保西北軍區使用。截至2013年底，中國「戰略石油儲備」是1.4億桶。按現時每天用1200萬桶計算，只夠使用12天，再加上其他商業儲備，總共加起來約夠用一個月左右，遠低於國際能源署提出的90天標準，與美國的半年以上儲備還有很大距離。

中國油儲 未達90天安全紅綫

2016年中國完成第二期的規劃，一共建成舟山、鎮海、大連、黃島、獨山子、蘭州、天津及黃島共8個國家石油儲備洞庫，再加上部分社會企業庫容，儲備原油2.2億桶，相當於28天的石油淨進口量。

地緣局勢緊張之際，中國官方在2017年中公布已在浙江、山東、遼寧、天津、甘肅以及新疆等地，建成九個國家戰略石油儲備基地，共儲備2.3億桶原油，但目前存量還未達90天戰略儲備的「安全綫」。根據中國國務院批准的《國家石油儲備中長期規劃》，至2020年，內地將陸續建設國家石油儲備第三期項目，形成相當於100天石油淨進口量的儲備總規模，所以最近中國也趁價平而大手入貨。

美庫存足一年用 中國有買趁手

由此可見，中國與美國的油儲部署大不相同，美國是軍用民用分開又分別庫存於地面及地底之下，庫存可足夠一年之用。中國則軍民儲存共用，庫存只有一個月的用量，不少的油罐庫位置都是在沿海及地面，以圖出入方便及多快好省，但在軍事保安及抗極端天氣地震海嘯上，就顯得無險可守了，與美國的能防禦核武、地震、海嘯、火災及全隱身設計是雲泥之別！

此外，中國未有透露石油儲備的使用具體方案、監管機構及在甚麼情況下才可使用、受命於誰？每天可用多少？公開拍賣還是軍方徵用等都未見報道。因此，雖然今日滿街都說「油儲滿瀉」，但全球各國其實都在靜悄悄地爭相購買平油入庫，油價不久又會強勢反彈！中國有買趁手，這是百年一遇的時機！

▲ 疫情加上沙俄油價戰，期油價格出現斷崖式下跌至負數，主因是全球海陸儲存機制爆滿，這令市場焦點放到各地，尤其是大國如中美的油儲現況上。（法新社資料圖片）