居家抗疫多看書 帶動開卷風氣

今日（23日）是世界閱讀日，有團體昨公布調查顯示，港人閱讀風氣跌至歷年最低。港人並非不愛閱讀，要推動閱讀風氣，或應加緊電子化、及配合新興娛樂方式。

香港出版學會在今年2月至3月進行的全民閱讀調查顯示，僅65.3%人有看印刷書，是有調查以來最低，而不閱讀的人士中，3成表示一直都沒有閱讀習慣，其餘6成則是因為沒時間或太忙。即使是在疫情期間，亦只有26.7%人增加閱讀。

網絡挑戰 自家慢讀減壓

為響應世界閱讀日，學會推出「自家慢讀」行動，包括短片、精選內容朗讀等，市民可在網上參與，在今日至5月8日期間亦可參加「自家慢讀減壓6分鐘」網絡挑戰，tag上好友分享一本書的讀後感。

社交媒體上的挑戰往往能夠激起人們對某些事物的關注，更或有望在短期內帶動閱讀風氣。烏茲別克韋伯斯特大學（Webster University）為迎接世界閱讀日，鼓勵師生攝錄一段自己朗讀書本的短片，上載至校方官方YouTube頻道。西班牙政府更鼓勵國民拍下自己最喜愛的閱讀地點，並加上#RincónDeLectura（閱讀角落）和#DíaDelLibro（書本日）的標籤。

港府一直有推動多項措施助長閱讀風氣，康文署過去2年，每年曾推動逾23,000項活動培養市民的閱讀習慣，包括去年首次推出「圖書館節」、及「Reading KOL」自拍短片創作比賽，教育局也早在2018/19學年起為公營學校提供「推廣閱讀津貼」。

館藏電子化 吸引新世代閱讀

疫情期間即使無法親自到訪公共圖書館，亦可在網上借電子書。康文署數字顯示，公共圖書館的電子書使用量已由2016年的214,590次，大增至2018年的609,319次，增幅約1.84倍，可見頗受市民歡迎，惟同期間電子書總數只由243,755本增至294,542本，增幅約20.8%。港府應研究市民閱讀趨勢，考慮繼續將館藏電子化。

當下娛樂方式多元，閱讀對新世代的吸引或大不如前，但只要配合新的娛樂方式，仍可帶動年輕人閱讀風氣。閱讀雜誌《Perspectives on Reading》前年分析指，不少年輕人會閱讀與電子遊戲有關的書籍，例如Pokémon GO風靡全球後，各地兒童紛閱讀Pokémon系列的小說、圖畫書等，有助培養閱讀風氣。

閱讀助紓壓 效果更勝聽音樂

疫情期間看書或有不少好處，英國薩塞克斯大學一項研究發現，閱讀有效減少壓力多達68%，效果更勝於聽音樂及飲一杯熱茶。康文署為迎接世界閱讀日，亦會在公共圖書館的官方YouTube頻道上載多個短片，包括邀請作家分享閱讀如何改變他們的人生、大談親子共讀的好處等。

平時太忙導致無暇閱讀，在家抗疫期間則再無藉口，更應趁機培養自己與子女終身閱讀的好習慣。

▲ 今日是世界閱讀日，有調查指近年港人閱讀風氣下跌，港府宜研究市民閱讀趨勢，幫助培養閱讀風氣。（新華社資料圖片）