區塊鏈＋供應鏈 港銀拓融資新領域

香港金融管理局在最新發表的3月份《貨幣與金融穩定情況半年度報告》中，初步評估了金融科技應用對銀行業的影響，指出雖然在目前階段難以確定金融科技應用的全面影響，但研究分析發現，香港銀行金融科技的應用狀況與改善其成本效益及盈利等表現具有正面相關性。

虛擬銀行普及 供應鏈成商機

換言之，這項分析結果意味香港銀行可以透過在業務營運上積極利用金融科技創新，能夠保持其競爭力，金管局認為，「此影響在全球經濟增長疲弱及持續的低利率環境背景下，尤具意義」。

從目前情況看，本港虛擬銀行牌照批出，香港銀行業亦開始推出虛擬銀行服務，可以預期，金融科技服務在區塊鏈上的應用勢必愈來愈普及。筆者上周（見本欄《區塊鏈2優勢航運業「效率革命」》）分析區塊鏈的商業應用，其中一個很重要的範疇是在供應鏈上。事實上，供應鏈金融是銀行應用科技提升競爭力和績效的一個重要環節，當中可以進行貿易借貸等融資活動。

物流公司參與 結合物聯網AI

很顯然，銀行服務結合產業供應鏈，在可見將來大有機會轉化為可觀的商機，成為銀行業其中一個主要盈利源頭。

最近，有一間銀行（台灣）與當地一家海運集團合作，在該海運集團的專屬區塊鏈數位平台上，推出貿易融資服務。在這條區塊鏈平台上的各方參與者，包括航運業成員、物流公司等客戶，都可以在這區塊鏈數位平台上，一站式結連至該銀行網頁後，隨即可以使用其數位化帳戶以及該行所提供的貿易融資服務。

仔細觀察，在供應鏈上，一旦放置了很多物流公司的信息，這些信息都是有用的數據，可以協助銀行洞悉這些物流公司的經營狀況，掌握其信用，從而作出更有效的信貸決定。當愈來愈多物流公司參與這條區塊鏈，產生「網絡效應」，銀行的貿易融資潛在商機也會更大；這區塊鏈的價值也愈高。從這個角度看，銀行有甚麼理由不參與其中呢？很清楚，區塊鏈金融是一個發展大方向和趨勢。

另一方面，區塊鏈的應用還可以在物聯網上發揮效用。事實上，區塊鏈如今已在充分利用互聯網的技術。以往，當把數據放置在區塊鏈上，大家都深信數據是正確的，因為區塊鏈的特色就是數據不能篡改。但是，如何去保證這些數據在放置到區塊鏈的過程中，正確無訛？如何去保證鏈上和鏈下的數據是正確？目前，物聯網就可以勝任這項工作。

看深一層，一些公司可以用庫存作抵押品向銀行申請貸款。過去，銀行對這類貸款申請很審慎，甚至很保守，因為風險很高，銀行不知道你所申報的庫存，當中的存貨有沒有被挪走。但是，若公司直接把庫存的信息，透過物聯網放置到區塊鏈上，這樣一來，銀行就可以相信這些信息的可靠性。清楚看到，區塊鏈將來的用途，必然跟物聯網、人工智能和數據分析等完全連結起來。

正如前文指出，在供應鏈上，大家都把自己一方的信息放到區塊鏈上，產生「網絡效應」，由是使區塊鏈形成一個螺旋式上升增益的平台，於是大家便有更大的動機，把更多信息放到區塊鏈上，使區塊鏈的商業應用價值也「水漲船高」。

可以看到，在區塊鏈下，金融機構可以提供多層次的融資。譬如，把「應收帳款」這個數據化資產放到區塊鏈上，區塊鏈各方參與者包括銀行等，都可以在網上的區塊鏈看到這項信息。

「雙鏈通」收帳款 助融資雙贏

筆者用一個例子來說明繼後可以進行的融資活動。案例是一家專注服務企業與消費者的網絡金融服務公司所作的一個「雙鏈通」個案。所謂「雙鏈通」就是把供應鏈和區塊鏈結合起來。在這個案例中，有一家核心企業，它是製造汽車公司，該企業的規模很大，信用也非常好。當它給予其一級供應商--一家輪胎供應商的結算款項，亦即是說，汽車製造公司給予了輪胎供應商一筆「應付帳款」，傳統上，輪胎公司是可以拿着這筆帳面上的「應收帳款」作為抵押品，向銀行申請貸款。因為銀行會相信這家汽車製造商的信用，會向輪胎公司付錢。

但是，再看核心企業的二級供應商。由於輪胎公司也不能一手一腳把完整的輪胎製造出來，譬如，車胎中間的「胎轂」，便需要靠一家製造「胎轂」的供應商提供這部件。這家輪轂公司把部件給輪胎公司後，亦會收到一筆「應收帳款」，這筆帳款是該製造汽車的核心企業的二級供應商，即輪胎公司所給予的。但這筆應收帳戶不一定能夠從銀行成功申請到貸款。即使車轂製造公司向銀行解釋，輪胎公司是汽車核心企業的二級供應商，銀行也不一定相信它所講，甚至也不知道核心企業是誰。核心企業也沒有動力去幫自己的二級供應商確認應收帳款。

在這種情況下，輪轂供應商很難用一級供應商「應收帳款」作抵押品而取得銀行貸款。再者，這也意味不是所有供應鏈的參與方，都有動機或積極性向外提供本身的信息，因為害怕別的公司直接找自己的上家企業，搶去自己的生意。

然而，當參加供應鏈的各方把信息放到區塊鏈上後，情況發展便對大家有利。如一開始，汽車製造商給予輪胎公司的應付帳款，亦即輪胎公司得到的1,000萬元「應收帳款」，其中有500萬轉為輪轂公司的「應收帳款」，由於這筆應收帳款是記錄在區塊鏈上，銀行可以清楚看到，知道其源頭是來自信用非常良好的汽車製造企業，於是就可以向車轂公司作出貸款決定，因為銀行相信汽車製造商會付款給輪胎公司，而車轂公亦可以從輪胎公司收到應收帳款。因為歸根究柢，帳款的源頭是這家核心企業。

推多層次融資 4大風險管理

由此看到，傳統供應鏈金融只有頂級供應商受益，但區塊鏈金融不僅二級、三級等的供應商也可以取得信貸，而且銀行亦可以多做生意，提供多層次融資，從而提升公司績效。事實上，把交易各方（買方、賣方和融資機構）連接起來的融資過程，完全可以降低融資成本、提高業務效率；甚至利用區塊鏈金融向企業提供短期信貸，優化買賣雙方的營運資本，縮短營運周期，對各方都有好處。

最後，筆者說說區塊鏈金融的風險管理。扼要來說有四點。一、識別供應鏈上的有甚麼風險，譬如有多少廠家是在某一個地區。記得2004年印度洋發生海嘯，導致多國家沿海地區受到毁滅性破壞，一些汽車跨國製造商的供應商受到影響，因而供應商生產地集中的風險，需要有所識別；第二，估算出現風險的概率是多少；第三，如果風險真的出現，對你的損失有多大；第四，利用這些信息去減少風險。

很顯然，在共享信息的情況下，完全可以做到在供應鏈上進行風險管理，以降低風險。總而言之，區塊鏈金融是銀行業拓展業務的重要範疇，也是未來一個十分有效的盈利來源。

▲ 銀行服務結合產業供應鏈，在可見將來大有機會轉化為可觀的商機，成為銀行業其中一個主要盈利源頭。（資料圖片）