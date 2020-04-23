現屆政府5名問責局長大換班，不少人都問，特首林鄭月娥任期已過大半，只剩下兩年多一些，為何此時做如此大動作？

綜合官場界消息，今次大換班有3大需要：

1）新政治形勢。中央2月時，把主責港澳工作的體制，進行大

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