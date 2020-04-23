解構5局長大換班 背後3大需要 新政治形勢 年輕政治人才 經濟挑戰 政治版 2020/04/23 分享： 現屆政府5名問責局長大換班，不少人都問，特首林鄭月娥任期已過大半，只剩下兩年多一些，為何此時做如此大動作？ 綜合官場界消息，今次大換班有3大需要： 1）新政治形勢。中央2月時，把主責港澳工作的體制，進行大 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 林鄭：官員調動 盼助港走出困境 今日 林鄭：官員調動 盼助港走出困境 李慧琼促官員貼地 泛民質疑改組 今日 李慧琼促官員貼地 泛民質疑改組 最新專欄文章 更多 官場大地震 揭換5局長來龍去脈 2020/04/22 官場大地震 揭換5局長來龍去脈 限聚令勢延長 還有3放寬空間？ 2020/04/21 限聚令勢延長 還有3放寬空間？ 多項禁令周四屆滿 港府研略放寬 2020/04/20 多項禁令周四屆滿 港府研略放寬 政府3大憂慮 限聚令下周難解禁？ 2020/04/17 政府3大憂慮 限聚令下周難解禁？ 香港23條立法已上日程？ 2020/04/16 香港23條立法已上日程？ 傅流螢 林鄭月娥 香港 經濟 政治 基本法 中聯辦 聶德權 政制及內地事務局 財經事務及庫務局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入