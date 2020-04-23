疫情衝擊農業 恐「聖經級」饑荒？ 國際版 2020/04/23 分享： 新冠疫情持續，加上其他天災人禍，衝擊環球農業生產。聯合國警告，世界正處於饑荒邊緣，再不採取行動，隨時面臨聖經級別的災難。 世界糧食計劃署行政總裁比斯利（David Beasley）指，多國因應疫情而實施 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 美單日死亡創新高 惟爭取復工續升級 今日 美單日死亡創新高 惟爭取復工續升級 美專家料死亡攀升 冬季更嚴重 今日 美專家料死亡攀升 冬季更嚴重 星新症連續3天逾千 累積破萬 今日 星新症連續3天逾千 累積破萬 最新專欄文章 更多 洛杉磯感染人數 超確診55倍？ 2020/04/22 洛杉磯感染人數 超確診55倍？ 美為何要增產採集棒？ 2020/04/21 美為何要增產採集棒？ 美每日檢測量 倡擴至70萬人 2020/04/20 美每日檢測量 倡擴至70萬人 美國如何分3階段復工？ 2020/04/18 美國如何分3階段復工？ 美醫療補貼 各州相差138倍？ 2020/04/17 美醫療補貼 各州相差138倍？ 疫情 經濟 中國 冠狀病毒 石油 經濟衰退 聯合國 行政 非洲 災難 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入