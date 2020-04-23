疫情衝擊農業 恐「聖經級」饑荒？

新冠疫情持續，加上其他天災人禍，衝擊環球農業生產。聯合國警告，世界正處於饑荒邊緣，再不採取行動，隨時面臨聖經級別的災難。

世界糧食計劃署行政總裁比斯利（David Beasley）指，多國因應疫情而實施

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