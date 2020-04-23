DSE復課試金石 跨部門協調也考試

新冠肺炎疫情趨緩下，中學文憑試（DSE）明天開考，直至5月25日完結，這段時間，家長心中忐忑不安兼且矛盾，喜的是子女終可以赴考這個關乎升大學的關鍵公開試，憂的是擔心子女赴考時感染病毒。港府、學校和考生須做好防疫措施，而當局更視此為復課試金石，協調好防疫及交通安排，掌握各環節數據，為未來復課做好周詳部署。

為5萬考生安全 交通配合疏人流

政務司司長張建宗昨天到一家中學實地視察，了解校方為DSE開考所作的安排和防疫措施，包括考生要戴口罩、量體溫和申報健康，而每個座位相隔1.8米等。為避開與考生一起迫車，港府安排公務員在DSE期間彈性上班，張建宗和特首林鄭月娥更呼籲企業跟隨，尤其在核心科目的考試日，減低人多擠迫感染風險。

港府緊張DSE開考，因該試之前因疫情被迫延後一個月，雖然當前疫情緩和，但家長仍擔心子女在考試期間中招病發，會被停止考試，大大打擊他們的成績；另外，如一旦有多名考生感染，整個考試或被迫腰斬，難以公平公正地評估考生成績，就算當局用學生的校內成績來評估，也未必準確公允。

雖說港府和學校做足一定防疫措施，考評局亦為考生提供口罩，但未必令所有家長安心，因子女過去3個月留在家中，安然無恙，惟社區存在隱形病人，現時子女為了未來前途赴考，始終擔心子女可能在搭車或試場被帶菌者感染。因此家長可為子女自備高質量和較安全的口罩、捽手液，甚至一些防禦衣物，監考員須彈性處理。

DSE亦被視為復課的一次考驗，透過未來1個月如何讓5.2萬名學生順利而安全抵達試場，來驗證交通工具和學校的防疫準備是否充分。若DSE順利舉行，讓港府和學校都有信心在疫情反覆下復課，而家長亦安心讓子女重返校園。

蒐考生情景數據 部署復課細節

港府明白到家長的憂慮，故要求公務員和市民都要像愛心家長般，在DSE期間盡量彈性上班，而港鐵和巴士公司亦增加班次配合，務求確保路面交通暢順，人流不會太擠迫。問題是港府會否派員監測情況，留意學生在考試完畢後，會否在學校附近餐廳抑或回家用膳？

港府若蒐集和善用這些數據，有助為未來復課做好部署。例如，一旦復課，在保持人與人之間有一定距離，在早上繁忙時間、下午放學時段需要協調多少班列車和巴士來疏導學生和上班族？如何安排全日制學生用膳？

這可參考外地和內地經驗。歐洲部分國家和內地的中小學陸續復課，澳門學校5月初重開，香港比其他地區復課遲，但這反而是個優勢，可讓港府汲取一定經驗。例如，丹麥小學更要求每班10個學生上課，每張課桌保時2米距離，學生每小時洗手一次等；內地學生用膳時要架設膠板分隔開。

港府須善用這些數據和外地經驗，與跨部門一起研究，就復課時可能出現的各類場景進行沙盤推演，並制定應變措施，確保每個環節做到最好，減低感染風險。

責任編輯：黃鑠安