滙豐星展共捐逾億元 支援基層市民抗疫

在新冠肺炎疫情衝擊下，打爛唔少打工仔嘅飯碗，基層家庭隨時手停口停。好彩香港唔少大企業都適時履行企業嘅社會責任，黛安知道，近日滙豐銀行同星展銀行就不約而同捐款，合共捐出超過1億港元去資助受疫情影響嘅弱勢社群！

滙豐銀行噚日宣布捐出6,000萬港元，協助社聯、惜食堂、紅十字會及聖雅各福群會，向基層市民提供食物、抗疫物資及技能培訓等支援，預計會有60萬人受惠。黛安聽滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝講，銀行喺過去155年，無論順境、逆境都與香港人並肩同行，佢仲鼓勵港人「香港一向經得起風浪，只要齊心抗疫，不但可以安然渡過，仲會比以前更強壯、更成功。」

星展銀行亦當仁不讓，同日宣布投放1,050萬坡元（約5,700萬港元），啟動「Care more展愛同行」計劃，星展銀行（香港）行政總裁龐華毅話，眼見好多人喺疫情中深受打擊，銀行作為「社區共同體」，亦要一齊同行，深信「我哋將會跨越難關，變得更加強大。」

星展會透過呢個計劃支援唔同嘅非牟利機構，包括長者安居協會、加油香港、膳心連基金等。星展仲設立咗配對捐款計劃，員工每捐出$1，銀行就會配對籌得嘅善款，希望可捐出最少8,000個膳心連基金製作嘅「Care more食品包」畀基層市民。

本文轉載自《晴報》

▲ 滙豐銀行捐出6,000萬，星展銀行捐出約5,700萬，共同協助基層市民抗疫。