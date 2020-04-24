本是沉寂的Michigan State Capitol（密歇根州議會大廈）變得人頭湧湧，有人不斷呼叫口號，也有人不停響號，嘈吵聲只為表達一個意願——不想留家。

疫情洶湧的美國，已有逾八十萬人染病及四萬多人死亡，全國家居隔離應是最有效的抗疫方法。此法在中國及部分歐洲國家已見顯著效用，奇怪是為何有美國人不僅不戴口罩群體聚集，並且示威要求州長Gretchen Whitmer撤回居家令（Stay-at-home order）？背後除了有支持特朗普的金主（例如Michigan Freedom Fund）推波助瀾外，人民也要有合理原因才會作此愚昧舉動。記者訪問示威者問個究竟，答案令醫生一頭霧水，未知是香港學美國還是美國學香港，愈是歪理愈說得理直氣壯，她說：「惟有患病的才應留家，健康如我應有權外出！」

實施居家令，目的是保護健康人士，希望能減少接觸病者機會，示威者卻本末倒置，可能她不明白感染者在病發前有四至七天潛伏期，在這期間，患者的飛沫可輕易傳播病毒，感染身邊的健康人士。美國和意大利短時間內失守正因如此，而家居令是對症下藥的良方。

另一個不想留家的原因是自私，被迫留家是苦差，最好是別人留家而自己可以倖免，但要知道，居家令是為群體利益而施行，當把個人利益凌駕於公家利益之上，定義上這便是自私。

若不想留家的原因是無知加自私，社會實難於接受。