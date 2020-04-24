活在當下，我們都曉講。也許，我們都以為把「活在當下」這四個字講一遍，就能臻此境界。但講得出的，又未必個個做得到。我們可能以為，活在當下是提醒我們要grasp the moment（把握現在）、感恩現刻擁有的、珍惜每天的每件事、好好活着。那統統固然是，但活在當下實乃掌握情緒的思維方式。我觀察到，通常受情緒困擾的人，思維離不開兩大方向：一、執着或放不下過去（那就容易演變成Depression憂鬱情緒）；二、對將來的事感到不安、恐懼或擔憂（那就容易演變成Anxiety憂慮情緒）。嚴重者，思維同時會長期被過去和將來牽引，即Depression和Anxiety一併出現。

若能把思維從過去或往將來，回當下此刻的話——我們就能夠看清：一、過去的事已對我們當下無實質傷害（那個傷害是以前某時刻發生的，屬過去式，但若我們還死抓着不放，那就是自己把已屬過去的傷痛一直伸延到現在）。二、那些對將來的擔心，其實並沒發生（而很多時，正如作家野俊明教授的書名所說《你所煩惱的事，有九成都不會發生》），若我們能認清當下這個情況，焉有那麼多負面情緒？再看清一點，甚至對當下此刻無穿無爛、仍能一呼一吸而感快樂和感恩。時間其實就是由每一秒組成，而我們的思緒會影響情緒，當我們能持續地把思維拉到當下的每秒，能掌握當下每一秒的心態和心情，不聚焦以前的愛恨恩怨情愁或未來的恐懼擔憂時，情緒就不會走向負極。

很多人講「活在當下」時，都聚焦在看自己，其實「活在當下」也是提醒我們要以同樣心態看待他人。有些人很記仇，別人十年前講過一句話令他受傷害，就一直記住，把人家定格在十年前的那一刻，搞到自己谷氣又小氣，卻無視人家經過多年之後的當下，或已有所改變。「活在當下」是很好的提醒，做人要公平一點，自己有個當下之餘，別人也有。