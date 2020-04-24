簡化行政程序 完善補價仲裁紓樓荒

新冠肺炎疫情爆發，公立醫院隔離病房緊絀，有住在劏房的確診者在家等候近兩天才獲送院，令同住一屋的鄰居人心惶惶。其實全港劏房戶不少正輪候公屋，惟近年輪候時間不斷延長，現時平均要「排隊」5.4年才能上樓。加快造地建屋，救市民於「近火」，已成為港府要務。

加快造地建屋 救市民於「近火」

「改劃土地用途」是本港住宅用地其中一個主要來源，惟改劃土地發展房屋過程數以十年計，相關程序有不少改善空間。以私人擁有的新界農地變成住宅為例，程序主要可分為（1）法定規劃——向城市規劃委員會申請更改土地用途，以及（2）土地行政——向地政總署申請「修訂地契條款或原址換地」以取得發展權兩部分。本文將從土地行政方面探討另一改善方案。

土地行政程序的第一步，是申請人向地政總署申請修訂土地契約，地政總署會初步核實申請，並諮詢相關政策局及部門。其後，申請會提交分區地政會議考慮及審批，批准後，地政總署會向申請人發出「契約修訂的基本條款建議書」。若修訂地契或原址換地令土地價值上升，申請人須繳付土地補價。地政總署會就補地價金額作出獨立估價，申請人可選擇「接納」或「就補地價金額上訴」。

改善空間一：設最佳執業手冊訂量化目標精簡程序

要完成整個土地行政程序，需時不少。以錦田北屋苑「爾巒」的發展為例，申請人於2003年底向地政總署申請原址換地，發展17幢17至23層高住宅，最終於2007年完成契約修訂並簽立文件，歷時長達四年。

檢討申請效率 重設專責組

程序漫長，或與處理個案的人手不足有關。有業界人士向智經表示，地政總署人力資源有限，分區地政處需要處理大量日常公務，或傾向優先處理作為政府主要收入來源的賣地個案，而非契約修訂及換地申請。

為了加快審批申請進度，政府於2008年4月起，在港島西及南區地政處設立了「處理契約修訂和換地申請專責小組」（地政專責小組）。其工作有一定成效，在2013至2017年處理個案數量，佔全港12個分區地政處處理總數的約四成；然而，政府提供予專責小組的額外資源，已於2017年4月到期。

取而代之，地政總署去年籌組「土地供應組」，專責中央統籌賣地及修訂大面積地契工作。地政總署回覆我們的查詢時表示，該組達到「於收到申請22個星期內發出接納或否決通知書」的服務承諾，但未有回應能否分擔各分區地政處的相關工作，成效仍有待觀察。但無論如何，政府亦應檢討各分區地政處處理中小型的契約修訂申請的效率，以決定是否需要在各區設置專責小組。

另外，政府亦可參考過往港島西及南區地政專責小組的實務經驗，訂定一套最佳執業手冊，協助業權人辦理申請，減省個案處理時間；亦可設立可量化的改進目標，例如檢視能否縮短查核相關文件的時間，以改善申請契約修訂的流程。

改善空間二：完善「補地價仲裁先導計劃」加快補價商議過程

在土地行政程序中，另一較花時間的程序是土地業權人與地政總署協商補地價金額。在現行機制下，土地補價的上訴次數並無上限，雙方可一直進行協商。惟雙方未能達成共識，拖延多年的申請個案屢見不鮮，由2014年10月至2018年9月，業權人與地政總署就補地價達成共識的土地契約修訂或換地個案，最短及最長商議時間分別約為三個月和八年，平均時間則約為一年半。若是分歧較大的個案，平均更需四年才達成協議。

仲裁庭決議具約束力 風險太大？

為了加快補地價協商進度，發展局局長黃偉綸表示，當局願意在「土地共享先導計劃」引進補地價仲裁。而所謂仲裁，是契約修訂的申請人與地政總署同意把補地價爭議交由仲裁庭決議，而仲裁庭的決議為最終裁決，並具約束力。

早於2014年，政府已推出補地價仲裁先導計劃（仲裁計劃），但截至2018年11月，僅有一宗個案參與並於11個星期內完成仲裁，可見其吸引力有限。究其原因，是現行補地價上訴機制中，已設有36個工作天內完成的快速程序，處理時間遠較仲裁個案的11個星期為快。其次，不少發展商指出，現時的上訴機制不需雙方就補地價作出任何承諾，但在仲裁計劃下，仲裁庭的決議具約束力，認為風險太大，故不願意參與。

增仲裁誘因 計劃拆牆鬆綁

故此，政府應為仲裁計劃拆牆鬆綁，積極檢討仲裁所需的時間，至少要比現行上訴快速程序為短，以增加仲裁的誘因。另外，政府亦可考慮為仲裁計劃設立一個補價金額上限，以精簡流程，使仲裁計劃變得更有效率。

改劃土地難免需時，但土地契約修訂、換地及土地補價的程序，皆可透過增加專責處理人手、設立操作手冊，以及完善補地價仲裁計劃，加快進度，以解市民上樓的燃眉之急。

▲ 現時將其他用途的土地改劃作房屋發展之用，需向地政總署申請修訂土地契約，及補付修訂後地價的差額，惟兩者的處理速度相當緩慢。（資料圖片）