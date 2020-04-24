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香港再出發大聯盟 董梁任召集人

雲集主要地產商 助抗疫復甦經濟

政治版 2020/04/24

分享：

香港兩位國家級領導人，即全國政協副主席董建華及梁振英一同牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，快將出台，二人並出任大聯盟總召集人。

據知，大聯盟雲集眾多主要地產商、政經界名人，目的是團結各界，助香港抗疫和經濟

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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