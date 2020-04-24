香港再出發大聯盟 董梁任召集人 雲集主要地產商 助抗疫復甦經濟 政治版 2020/04/24 分享： 香港兩位國家級領導人，即全國政協副主席董建華及梁振英一同牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，快將出台，二人並出任大聯盟總召集人。 據知，大聯盟雲集眾多主要地產商、政經界名人，目的是團結各界，助香港抗疫和經濟 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 曾國衞：23條一定要立法 問題何時做 今日 曾國衞：23條一定要立法 問題何時做 最新專欄文章 更多 解構5局長大換班 背後3大需要 2020/04/23 解構5局長大換班 背後3大需要 官場大地震 揭換5局長來龍去脈 2020/04/22 官場大地震 揭換5局長來龍去脈 限聚令勢延長 還有3放寬空間？ 2020/04/21 限聚令勢延長 還有3放寬空間？ 多項禁令周四屆滿 港府研略放寬 2020/04/20 多項禁令周四屆滿 港府研略放寬 政府3大憂慮 限聚令下周難解禁？ 2020/04/17 政府3大憂慮 限聚令下周難解禁？ 傅流螢 疫情 新冠肺炎 香港 經濟 新冠肺炎疫情 肺炎 大灣區 立法會 選舉 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入