香港兩位國家級領導人，即全國政協副主席董建華及梁振英一同牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，快將出台，二人並出任大聯盟總召集人。

據知，大聯盟雲集眾多主要地產商、政經界名人，目的是團結各界，助香港抗疫和經濟

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