公廁街市污名損港 趁疫情起革命

本港新冠肺炎疫情趨緩，但早前出現首宗本地登革熱個案，市民絕不能掉以輕心，要注重個人衞生，當局更須加強街市和廁所清潔，以免成蚊蟲和病毒滋生源頭。本港廁所和街市髒臭一向備受詬病，政府必須下定決心解決問題，才能消除未來疫情隱患。

公廁外判制崩壞 德台經驗可取

立法會日前討論防治蚊蟲工作時，多名議員關注有市民在沒外遊下感染登革熱，凸顯本港蚊隻帶有病毒，擔心疫下蚊隻同時成為播毒媒介，增加雙重傳播風險，一旦兩者同時爆發，公共醫療系統難以負荷。

新冠病毒源頭一直劍指武漢華南海鮮市場，當地街市髒亂，乾濕貨混雜，令病毒容易交叉感染；而本港在沙士和今次疫情都曾發生廁所渠管播毒事件，凸顯街市和廁所均有播毒風險，若不搞好兩者衞生，就算疫情過去，遲早亦可能再出問題。至於登革熱是由蚊播毒，應盡速確保街道、街市和公廁清潔，尤其清理積水。

人有三急，市民和遊客若有選擇，都盡量避免前往公廁、食肆廁所，皆因髒臭不堪，經過須掩鼻。公廁衞生差，應驗了破窗理論，使用者眼見廁所齷齪破爛，再髒一點也沒所謂，結果在大家不珍惜下愈用愈髒，有損香港的國際都會形象。

當局在未來5年會斥資6億元全面翻新240間公廁，準備安裝冷氣機、抽濕機和試用氧聚解空氣處理技術，保持地面乾爽和闢除臭味。

惟過往經驗顯示翻新後很快又殘又髒，荃灣香車街公廁剛翻新3個月就沒水沖廁，立法會議員田北辰形容是「宮殿式裝修、蔗渣級配套」，指現行外判制度有問題，清潔公司做得差，竟沒罰則。

街市全面現代化 可向領展取經

港府可參考外地經驗改善外判機制。台灣的公廁每年都讓市民打分，評級高的清潔公司可獲嘉獎，評級低則要頻密接受巡查，若在指定限期內仍沒改善，則按日罰款，從而鞭策清潔公司改進。德國容許企業營運公廁，換取公廁外牆賣廣告權利，用廣告收益來補貼高質量廁所的開支。

至於街市方面，港府2018年預留20億元進行為期10年的街市現代化計劃，香港仔街市是首個重點項目，花了兩年時間才有初步設計構思，明年方能動工。港府在街市現代化上可向領展取經。領展活化舊街市時，將乾濕貨分開處理，中央空調，令地方變得更乾淨、明亮、乾爽，整齊有序。

公廁和街市衞生是體現軟實力的一環，內地和東南亞國家近年在這兩方面都有很大改善，香港卻相形見絀。港府宜趁今次疫情，立定決心大改進，既符合國際都會高質量標準，亦可減低未來爆發疫情風險。

責任編輯：劉婉雯