亞特蘭大機場 全球最大航空樞紐

佐治亞州被質疑草率重開，而當地擁有亞特蘭大機場，尤其叫人憂慮。因為一旦佐治亞州再次爆發疫情，作為美國一大航空樞紐的亞特蘭大機場隨時變成病毒傳播中轉站。

亞特蘭大機場的正式名稱是Hartsfield-

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