亞特蘭大機場 全球最大航空樞紐 國際版 2020/04/24 分享： 佐治亞州被質疑草率重開，而當地擁有亞特蘭大機場，尤其叫人憂慮。因為一旦佐治亞州再次爆發疫情，作為美國一大航空樞紐的亞特蘭大機場隨時變成病毒傳播中轉站。 亞特蘭大機場的正式名稱是Hartsfield- ... 欄名 : 知識庫 相關文章 佐治亞州今復工 特朗普罕有反對 今日 佐治亞州今復工 特朗普罕有反對 全德國強制民眾 乘公交須戴口罩 今日 全德國強制民眾 乘公交須戴口罩 星外勞禁出宿舍 被批如坐監 今日 星外勞禁出宿舍 被批如坐監 最新專欄文章 更多 疫情衝擊農業 恐「聖經級」饑荒？ 2020/04/23 疫情衝擊農業 恐「聖經級」饑荒？ 洛杉磯感染人數 超確診55倍？ 2020/04/22 洛杉磯感染人數 超確診55倍？ 美為何要增產採集棒？ 2020/04/21 美為何要增產採集棒？ 美每日檢測量 倡擴至70萬人 2020/04/20 美每日檢測量 倡擴至70萬人 美國如何分3階段復工？ 2020/04/18 美國如何分3階段復工？ 疫情 美國 歐洲 航空 機場 亞特蘭大 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入