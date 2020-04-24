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亞特蘭大機場 全球最大航空樞紐

國際版 2020/04/24

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佐治亞州被質疑草率重開，而當地擁有亞特蘭大機場，尤其叫人憂慮。因為一旦佐治亞州再次爆發疫情，作為美國一大航空樞紐的亞特蘭大機場隨時變成病毒傳播中轉站。

亞特蘭大機場的正式名稱是Hartsfield-

...

欄名 : 知識庫

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