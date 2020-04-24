崇光百貨「SOGO 35周年賞」 實體店網店同步進行

最近少咗出街，相信大家都忍咗好耐無去shopping，黛安聽公關姊妹講，崇光百貨為咗慶祝喺香港開業35周年，即日起至6月18日將會喺銅鑼灣店、尖沙咀店及網上商店舉行「SOGO 35周年賞」，滙聚家品電器、服飾鞋履、美粧等貨品，仲有買一送一等優惠㖭，終於又可以買筍貨！

黛安知道，今次「SOGO 35周年賞」將分3個階段進行，即日起至5月21日嘅首階段，分別推出「滋味篇」、「生活篇」、「時尚篇」等主題，期間會員只要親自到銅鑼灣或尖沙咀店累積購物滿$2,500，憑發票即可於店內指定換購處享有精選貨品買一送一優惠，好似銅鑼灣店就有RAPL現烤吉士醬蘋果批、寶湖廚莊湯包及京姬柚子檸檬酒等。

尖沙咀店亦有燕之家食品及消毒清潔用品，買一盒$128嘅中式麵禮盒，即送你原價$168嘅黑松露手工磯煮鮑魚，好抵啊！

另外，精選貨品優惠亦同步登陸SOGO eStore網上商店，大家安坐家中就可以平價入手心儀貨品。會員喺首階段網購滿$1,000，仲有額外5,000積分送，咁多優惠筍貨，記住mark實日子掃貨喇！

本文轉載自《晴報》

▲ 「SOGO 35周年賞」舉行期間憑指定信用卡購物，可享高達15%現金回贈。