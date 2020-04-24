  • 19°C
香港時間 : 2020424日 (五) 04:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

崇光百貨「SOGO 35周年賞」 實體店網店同步進行

行政人員版 04:00 2020/04/24

分享：

最近少咗出街，相信大家都忍咗好耐無去shopping，黛安聽公關姊妹講，崇光百貨為咗慶祝喺香港開業35周年，即日起至6月18日將會喺銅鑼灣店、尖沙咀店及網上商店舉行「SOGO 35周年賞」，滙聚家品電器、服飾鞋履、美粧等貨品，仲有買一送一等優惠㖭，終於又可以買筍貨！

黛安知道，今次「SOGO 35周年賞」將分3個階段進行，即日起至5月21日嘅首階段，分別推出「滋味篇」、「生活篇」、「時尚篇」等主題，期間會員只要親自到銅鑼灣或尖沙咀店累積購物滿$2,500，憑發票即可於店內指定換購處享有精選貨品買一送一優惠，好似銅鑼灣店就有RAPL現烤吉士醬蘋果批、寶湖廚莊湯包及京姬柚子檸檬酒等。

尖沙咀店亦有燕之家食品及消毒清潔用品，買一盒$128嘅中式麵禮盒，即送你原價$168嘅黑松露手工磯煮鮑魚，好抵啊！

另外，精選貨品優惠亦同步登陸SOGO eStore網上商店，大家安坐家中就可以平價入手心儀貨品。會員喺首階段網購滿$1,000，仲有額外5,000積分送，咁多優惠筍貨，記住mark實日子掃貨喇！

本文轉載自《晴報

「SOGO 35周年賞」舉行期間憑指定信用卡購物，可享高達15%現金回贈。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 2款cute爆蠟筆小新 3D八達通配飾登場
今日
2款cute爆蠟筆小新 3D八達通配飾登場
八卦名利場 - 迪士尼送6,000份窩心禮物 為醫護打氣
今日
迪士尼送6,000份窩心禮物 為醫護打氣
八卦名利場 - 百佳擴「長者日」優惠 指定產品買一送一
2020/04/23
百佳擴「長者日」優惠 指定產品買一送一
八卦名利場 - 希慎與逾100間商戶推電子現金券 冀提振經濟
2020/04/23
希慎與逾100間商戶推電子現金券 冀提振經濟
八卦名利場 - 滙豐星展共捐逾億元 支援基層市民抗疫
2020/04/23
滙豐星展共捐逾億元 支援基層市民抗疫

上一篇文章

迪士尼送6,000份窩心禮物 為醫護打氣

下一篇文章

美超市變「迪士尼」 員工染疫風險增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

公廁街市污名損港 趁疫情起革命
公廁街市污名損港 趁疫情起革命
專家樓論 - 零售未止血 核心舖租戶轉型
零售未止血 核心舖租戶轉型