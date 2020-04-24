賺錢更應申請「保就業」

有朋友跟我說，雖然新冠肺炎影響了他們的業務，但公司仍有微利，不知是否應該申請政府的「保就業」薪金資助計劃。我說當然應該申請，他因為經營有道，維持精簡的團隊，各項支出也很節制，才能在這樣低迷的市道下仍能有微利，如果不申請的話便等於懲罰同事們的努力。

他們本來就不打算裁員減薪，所以最能兌現不裁員的承諾。而且如果因為收取了政府的資助後，公司賺多了的話，也可以多點分紅給同事，可以投資於未來，也會多繳一點利得稅，這樣對員工、對股東和對社會也有好處。資金在私人機構手中，應該能更用得其所，反而留給政府造成浪費的機會更高。

再者「保就業」計劃的資金流入私人市場後，會改變市場的競爭環境，如果你不申請，但你的競爭對手申請了，他們便有更多資源和你競爭，間接削弱了你的競爭力。假如對手用政府資源減價和你競爭，分分鐘令你本來的微利也消失掉。

我認為本來不打算裁員減薪的企業更應該申請「保就業」資助，反而那些即使獲得政府資助，也未必能在不影響員工的前提下生存的公司，才應該慎重考慮。當然，計劃有些細節和罰則仍未公布，企業負責人在申請前要仔細研究一下。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》