全球經濟萎縮 樓價上升乏力

【二手分析】在限聚令影響下，全新盤近乎絕迹，購買力集中二手市場。交投量上升，市場開始缺盤，然後出現買家搶盤的情況，最後樓價被搶高，迎接新一輪升市，現在的樓市是不是正踏入這個循環？

以中原城市領先指數（

...