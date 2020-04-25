全球經濟萎縮 樓價上升乏力 置業家居 2020/04/25 分享： 【二手分析】在限聚令影響下，全新盤近乎絕迹，購買力集中二手市場。交投量上升，市場開始缺盤，然後出現買家搶盤的情況，最後樓價被搶高，迎接新一輪升市，現在的樓市是不是正踏入這個循環？ 以中原城市領先指數（ ... 欄名 : 封面故事 相關文章 二手回勇 偏門單位成搶手貨？ 今日 二手回勇 偏門單位成搶手貨？ 【凶宅】沙田第一城688呎 低市價逾兩成放售 今日 【凶宅】沙田第一城688呎 低市價逾兩成放售 【孤島屋苑】龍珠島睇樓量大升 最平$280萬有交易 今日 【孤島屋苑】龍珠島睇樓量大升 最平$280萬有交易 【離島區】長洲／坪洲樓價平涉銀細 $190萬可進駐 今日 【離島區】長洲／坪洲樓價平涉銀細 $190萬可進駐 【低層戶】景觀遜呎價較平 準買家應先實地視察 今日 【低層戶】景觀遜呎價較平 準買家應先實地視察 最新專欄文章 更多 二手回勇 偏門單位成搶手貨？ 今日 二手回勇 偏門單位成搶手貨？ 銀行或不批凶宅按揭 宜預留更多資金入市 今日 銀行或不批凶宅按揭 宜預留更多資金入市 【低層戶】景觀遜呎價較平 準買家應先實地視察 今日 【低層戶】景觀遜呎價較平 準買家應先實地視察 【離島區】長洲／坪洲樓價平涉銀細 $190萬可進駐 今日 【離島區】長洲／坪洲樓價平涉銀細 $190萬可進駐 【孤島屋苑】龍珠島睇樓量大升 最平$280萬有交易 今日 【孤島屋苑】龍珠島睇樓量大升 最平$280萬有交易 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入