【凶宅】沙田第一城688呎 低市價逾兩成放售

【偏門盤源】提到「凶宅」這詞語總會讓人心慌慌，但近期不少準買家為求入市，令事故或事故同層單位再受追捧，本月不少大型屋苑如沙田第一城、太古城及將軍澳中心等均連錄相關成交。其中沙田第一城本月錄2宗相關成交

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