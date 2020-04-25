【孤島屋苑】龍珠島睇樓量大升 最平$280萬有交易 置業家居 2020/04/25 分享： 【偏門盤源】龍珠島是連接屯門香港黃金海岸的一個小島式的住宅區，為尋平盤，不少準買家連偏遠小島的放盤亦不放過。利嘉閣客戶主任鄧嘉麗指，龍珠島近日「勁多人睇樓」，周末一日有三枱客。由於「2字頭」放盤難尋， ... 欄名 : 封面故事 相關文章 二手回勇 偏門單位成搶手貨？ 今日 二手回勇 偏門單位成搶手貨？ 全球經濟萎縮 樓價上升乏力 今日 全球經濟萎縮 樓價上升乏力 【凶宅】沙田第一城688呎 低市價逾兩成放售 今日 【凶宅】沙田第一城688呎 低市價逾兩成放售 【離島區】長洲／坪洲樓價平涉銀細 $190萬可進駐 今日 【離島區】長洲／坪洲樓價平涉銀細 $190萬可進駐 【低層戶】景觀遜呎價較平 準買家應先實地視察 今日 【低層戶】景觀遜呎價較平 準買家應先實地視察 最新專欄文章 更多 二手回勇 偏門單位成搶手貨？ 今日 二手回勇 偏門單位成搶手貨？ 銀行或不批凶宅按揭 宜預留更多資金入市 今日 銀行或不批凶宅按揭 宜預留更多資金入市 【低層戶】景觀遜呎價較平 準買家應先實地視察 今日 【低層戶】景觀遜呎價較平 準買家應先實地視察 【離島區】長洲／坪洲樓價平涉銀細 $190萬可進駐 今日 【離島區】長洲／坪洲樓價平涉銀細 $190萬可進駐 【凶宅】沙田第一城688呎 低市價逾兩成放售 今日 【凶宅】沙田第一城688呎 低市價逾兩成放售 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入