【孤島屋苑】龍珠島睇樓量大升 最平$280萬有交易

【偏門盤源】龍珠島是連接屯門香港黃金海岸的一個小島式的住宅區，為尋平盤，不少準買家連偏遠小島的放盤亦不放過。利嘉閣客戶主任鄧嘉麗指，龍珠島近日「勁多人睇樓」，周末一日有三枱客。由於「2字頭」放盤難尋，

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