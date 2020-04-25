【離島區】長洲／坪洲樓價平涉銀細 $190萬可進駐

【偏門盤源】離島遠離市區，出入都要靠渡輪。不過離島樓價平、易上車，如果在港島區上班的人士，不妨考慮一下！

以長洲為例，長洲渡輪分普通渡輪及高速船，平日上午時段，大約15至30分鐘會有一班船由長洲開出，高

...