【離島區】長洲／坪洲樓價平涉銀細 $190萬可進駐 置業家居 2020/04/25 分享： 【偏門盤源】離島遠離市區，出入都要靠渡輪。不過離島樓價平、易上車，如果在港島區上班的人士，不妨考慮一下！ 以長洲為例，長洲渡輪分普通渡輪及高速船，平日上午時段，大約15至30分鐘會有一班船由長洲開出，高 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 二手回勇 偏門單位成搶手貨？ 今日 二手回勇 偏門單位成搶手貨？ 全球經濟萎縮 樓價上升乏力 今日 全球經濟萎縮 樓價上升乏力 【凶宅】沙田第一城688呎 低市價逾兩成放售 今日 【凶宅】沙田第一城688呎 低市價逾兩成放售 【孤島屋苑】龍珠島睇樓量大升 最平$280萬有交易 今日 【孤島屋苑】龍珠島睇樓量大升 最平$280萬有交易 【低層戶】景觀遜呎價較平 準買家應先實地視察 今日 【低層戶】景觀遜呎價較平 準買家應先實地視察 最新專欄文章 更多 二手回勇 偏門單位成搶手貨？ 今日 二手回勇 偏門單位成搶手貨？ 銀行或不批凶宅按揭 宜預留更多資金入市 今日 銀行或不批凶宅按揭 宜預留更多資金入市 【低層戶】景觀遜呎價較平 準買家應先實地視察 今日 【低層戶】景觀遜呎價較平 準買家應先實地視察 【孤島屋苑】龍珠島睇樓量大升 最平$280萬有交易 今日 【孤島屋苑】龍珠島睇樓量大升 最平$280萬有交易 【凶宅】沙田第一城688呎 低市價逾兩成放售 今日 【凶宅】沙田第一城688呎 低市價逾兩成放售 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入