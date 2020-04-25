【低層戶】景觀遜呎價較平 準買家應先實地視察

【偏門盤源】疫情下，一些劣質單位相對較便宜，故成為追捧對象。以沙田第一城為例，4月錄得多宗極低層成交，反映極低層單位因銀碼較細，受準買家歡迎，有3宗更是底層成交，成交價低至$503萬，即可購入一個

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