銀行或不批凶宅按揭 宜預留更多資金入市

【提醒事項】雖然上述的偏門單位一般較低水，但買家要留意，這類單位可能「易入難出」。劣質盤不是準買家優先考慮的單位，叫價能力較低，將來若想轉手或換樓，可能會有困難。以沙田第一城本月一個底層單位成交為例，

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