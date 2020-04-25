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二手回勇 偏門單位成搶手貨？

置業家居 2020/04/25

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疫情有放緩迹象，二手交投回勇，部分屋苑更出現搶盤的情況，再現高價成交。在盤源減少下，準買家還可以在哪裏找盤？今期為大家介紹偏門盤源，隨時可以執到筍貨！

雖然限聚令延長至下月7日，但未阻買家入市步伐，各大

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欄名 : 封面故事

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