雙子式玻璃屋設計 設施多元 置業家居 2020/04/25 分享： 【會所】嘉熙住客會所採用雙子式玻璃屋設計，分別為CLUB WE及CLUB SOLARIA。當中設有健身室，配置全套Technogym SKILL系列的Cardio健身器械，包跑步機、划艇機及單車機。此 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 今日 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客 今日 愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 今日 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 最新專欄文章 更多 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 今日 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 今日 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客 今日 愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客 御半山II期 半月售25伙 再推20伙今日賣 2020/04/18 御半山II期 半月售25伙 再推20伙今日賣 恆大‧珺瓏灣第2期 即日加推145伙 折實$353.8萬起 2020/04/18 恆大‧珺瓏灣第2期 即日加推145伙 折實$353.8萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入