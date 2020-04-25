愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客

長沙灣愛海頌即日開售新推的176伙，包括170伙價單形式先到先得發售，以及6伙招標形式發售。

愛海頌日前加推第7張價單共88伙，價單定價由$1,170萬至$1,840萬，價單呎價$23,699至$

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