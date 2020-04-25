愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客 置業家居 2020/04/25 分享： 長沙灣愛海頌即日開售新推的176伙，包括170伙價單形式先到先得發售，以及6伙招標形式發售。 愛海頌日前加推第7張價單共88伙，價單定價由$1,170萬至$1,840萬，價單呎價$23,699至$ ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 今日 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 雙子式玻璃屋設計 設施多元 今日 雙子式玻璃屋設計 設施多元 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 今日 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 最新專欄文章 更多 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 今日 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 今日 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 雙子式玻璃屋設計 設施多元 今日 雙子式玻璃屋設計 設施多元 御半山II期 半月售25伙 再推20伙今日賣 2020/04/18 御半山II期 半月售25伙 再推20伙今日賣 恆大‧珺瓏灣第2期 即日加推145伙 折實$353.8萬起 2020/04/18 恆大‧珺瓏灣第2期 即日加推145伙 折實$353.8萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入