雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 置業家居 2020/04/25 分享： 白石角東部雲滙第1期近月已陸續入伙，新地正式以現樓形式重推，即日開售共18伙，包括14伙先到先得形式及4伙每日招標截標形式售。 項目早前推出首張價單，涉及162伙。價單戶型涵蓋開放式至3房戶，面積由 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 今日 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 雙子式玻璃屋設計 設施多元 今日 雙子式玻璃屋設計 設施多元 愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客 今日 愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客 最新專欄文章 更多 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 今日 嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客 今日 愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客 雙子式玻璃屋設計 設施多元 今日 雙子式玻璃屋設計 設施多元 御半山II期 半月售25伙 再推20伙今日賣 2020/04/18 御半山II期 半月售25伙 再推20伙今日賣 恆大‧珺瓏灣第2期 即日加推145伙 折實$353.8萬起 2020/04/18 恆大‧珺瓏灣第2期 即日加推145伙 折實$353.8萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入