雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙

白石角東部雲滙第1期近月已陸續入伙，新地正式以現樓形式重推，即日開售共18伙，包括14伙先到先得形式及4伙每日招標截標形式售。

項目早前推出首張價單，涉及162伙。價單戶型涵蓋開放式至3房戶，面積由

...