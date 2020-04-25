嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售 置業家居 2020/04/25 分享： 白石角嘉熙正陸續入伙，並已開放現樓示範單位，吸買家留意，今年已售約40伙，尚餘約200伙待售。 嘉華國際旗下嘉熙正陸續入伙，提供1,122伙，標準單位由開放式至4房，標準單位面積介乎235至1,083平 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 雙子式玻璃屋設計 設施多元 今日 雙子式玻璃屋設計 設施多元 愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客 今日 愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 今日 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 最新專欄文章 更多 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 今日 雲滙第1期現樓形式重推 即日開售18伙 愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客 今日 愛海頌4月售近30伙 今日再推176伙吸客 雙子式玻璃屋設計 設施多元 今日 雙子式玻璃屋設計 設施多元 御半山II期 半月售25伙 再推20伙今日賣 2020/04/18 御半山II期 半月售25伙 再推20伙今日賣 恆大‧珺瓏灣第2期 即日加推145伙 折實$353.8萬起 2020/04/18 恆大‧珺瓏灣第2期 即日加推145伙 折實$353.8萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入