嘉熙 開放現樓3房示位 尚餘約200伙待售

白石角嘉熙正陸續入伙，並已開放現樓示範單位，吸買家留意，今年已售約40伙，尚餘約200伙待售。

嘉華國際旗下嘉熙正陸續入伙，提供1,122伙，標準單位由開放式至4房，標準單位面積介乎235至1,083平

...