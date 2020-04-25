天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場

【天空之城】荃灣行人天橋網絡廣闊，市民沿途毋須日曬雨淋，被不少人戲言荃灣為「天空之城」，毋須落地面亦可連接區內各處，並連接逾20個住宅、逾25個商場。

即將入伙的映日灣及商場PLAZA 88，1樓設有

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