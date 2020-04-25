天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場 置業家居 2020/04/25 分享： 【天空之城】荃灣行人天橋網絡廣闊，市民沿途毋須日曬雨淋，被不少人戲言荃灣為「天空之城」，毋須落地面亦可連接區內各處，並連接逾20個住宅、逾25個商場。 即將入伙的映日灣及商場PLAZA 88，1樓設有 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈 今日 荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈 映日灣預租$9,800住開放式 今日 映日灣預租$9,800住開放式 本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬 今日 本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬 最新專欄文章 更多 荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈 今日 荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈 本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬 今日 本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬 映日灣預租$9,800住開放式 今日 映日灣預租$9,800住開放式 90後不靠父幹 儲2年錢成功上車 2020/04/18 90後不靠父幹 儲2年錢成功上車 父母資助$53萬首期 30歲白居二購雍盛苑3房 2020/04/18 父母資助$53萬首期 30歲白居二購雍盛苑3房 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入