映日灣預租$9,800住開放式

【即將入伙】位於楊屋道88號的映日灣即將入伙，本月截至21日市場最少錄逾10宗預租成交，實用平均呎租約$45，有開放式單位月租跌穿$1萬水平。

荃灣高級分區營業經理鍾家豪表示，映日灣3座高層B室，實用面

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