映日灣預租$9,800住開放式 置業家居 2020/04/25 分享： 【即將入伙】位於楊屋道88號的映日灣即將入伙，本月截至21日市場最少錄逾10宗預租成交，實用平均呎租約$45，有開放式單位月租跌穿$1萬水平。 荃灣高級分區營業經理鍾家豪表示，映日灣3座高層B室，實用面 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈 今日 荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈 天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場 今日 天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場 本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬 今日 本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬 最新專欄文章 更多 荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈 今日 荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈 本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬 今日 本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬 天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場 今日 天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場 90後不靠父幹 儲2年錢成功上車 2020/04/18 90後不靠父幹 儲2年錢成功上車 父母資助$53萬首期 30歲白居二購雍盛苑3房 2020/04/18 父母資助$53萬首期 30歲白居二購雍盛苑3房 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入