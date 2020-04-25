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映日灣預租$9,800住開放式

置業家居 2020/04/25

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【即將入伙】位於楊屋道88號的映日灣即將入伙，本月截至21日市場最少錄逾10宗預租成交，實用平均呎租約$45，有開放式單位月租跌穿$1萬水平。

荃灣高級分區營業經理鍾家豪表示，映日灣3座高層B室，實用面

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欄名 : 樓市熱話

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