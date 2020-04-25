本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬 置業家居 2020/04/25 分享： 【楊屋道3寶】「楊屋道3寶」之稱的爵悅庭、立坊及樂悠居，位置稍離荃灣西站，不過近日映日灣天橋開通後，住戶經行人天橋出入更加方便。 「楊屋道3寶」4月截至20日共錄11宗二手買賣，當中爵悅庭最旺場，同期已 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈 今日 荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈 天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場 今日 天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場 映日灣預租$9,800住開放式 今日 映日灣預租$9,800住開放式 最新專欄文章 更多 荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈 今日 荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈 映日灣預租$9,800住開放式 今日 映日灣預租$9,800住開放式 天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場 今日 天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場 90後不靠父幹 儲2年錢成功上車 2020/04/18 90後不靠父幹 儲2年錢成功上車 父母資助$53萬首期 30歲白居二購雍盛苑3房 2020/04/18 父母資助$53萬首期 30歲白居二購雍盛苑3房 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入