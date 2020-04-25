本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬

【楊屋道3寶】「楊屋道3寶」之稱的爵悅庭、立坊及樂悠居，位置稍離荃灣西站，不過近日映日灣天橋開通後，住戶經行人天橋出入更加方便。

「楊屋道3寶」4月截至20日共錄11宗二手買賣，當中爵悅庭最旺場，同期已

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