荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈

荃灣發展成熟，港鐵荃灣西站一帶近年有多個新住宅、新商場落成啟用，加上區內天橋網絡更完善，已成新生活圈，吸引家庭客擇居此區。

港鐵荃灣西站一帶近數年有5個新住宅落成，全屬港鐵物業，包括環宇海灣、柏傲灣、海

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