荃灣西站5大屋苑 天橋連貫商場 打造全新生活圈 置業家居 2020/04/25 分享： 荃灣發展成熟，港鐵荃灣西站一帶近年有多個新住宅、新商場落成啟用，加上區內天橋網絡更完善，已成新生活圈，吸引家庭客擇居此區。 港鐵荃灣西站一帶近數年有5個新住宅落成，全屬港鐵物業，包括環宇海灣、柏傲灣、海 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場 今日 天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場 映日灣預租$9,800住開放式 今日 映日灣預租$9,800住開放式 本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬 今日 本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬 最新專欄文章 更多 本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬 今日 本月錄11宗成交 樂悠居2房呎價逾$1.7萬 映日灣預租$9,800住開放式 今日 映日灣預租$9,800住開放式 天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場 今日 天橋網絡完善 連接逾20個住宅及商場 90後不靠父幹 儲2年錢成功上車 2020/04/18 90後不靠父幹 儲2年錢成功上車 父母資助$53萬首期 30歲白居二購雍盛苑3房 2020/04/18 父母資助$53萬首期 30歲白居二購雍盛苑3房 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入