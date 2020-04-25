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The Beaumont 位處全新社區

間隔多元 綠化空間充足

置業家居 2020/04/25

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英國發展商St William旗下位於倫敦Fulham區的King's Road Park推出The Beaumont系列。該系列共提供143個單位，不少單位西南方望向園林景致，景觀開揚，入場價約$

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欄名 : 海外置業

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