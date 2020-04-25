The Beaumont 位處全新社區 間隔多元 綠化空間充足 置業家居 2020/04/25 分享： 英國發展商St William旗下位於倫敦Fulham區的King's Road Park推出The Beaumont系列。該系列共提供143個單位，不少單位西南方望向園林景致，景觀開揚，入場價約$ ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Refined鄰近著名學院 戶戶連車位 售$630萬起 2020/04/18 Refined鄰近著名學院 戶戶連車位 售$630萬起 Picasso Galleria會所設施完善 665呎僅售$290萬起 2020/04/10 Picasso Galleria會所設施完善 665呎僅售$290萬起 Aspen位處金絲雀碼頭 落地玻璃 飽覽河景 2020/03/28 Aspen位處金絲雀碼頭 落地玻璃 飽覽河景 投資日本物業避險 全幢售$1.32億起 回報逾3厘 2020/03/21 投資日本物業避險 全幢售$1.32億起 回報逾3厘 8 Conlay名師設計 打造兩種不同風格 2020/03/14 8 Conlay名師設計 打造兩種不同風格 倫敦 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入