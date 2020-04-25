風水布陣 有助入讀心儀學府

【玄學考證】為人父母，最希望子女成才。「曾經有位客人，女兒讀書成績一向優秀。然而，當高中最後一年，準備升讀英國大學修讀醫科的女兒，突然在讀書方面感到非常吃力，課本內容更無法入腦。」劉氏透露，由於客人的

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