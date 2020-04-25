文憑試開考 3招提升考試運

DSE文憑試最終敲定昨天（4月24日）開考，對應屆考生而言，可能是一個最好安排。雖然整個考試能否順利完成仍存在變數，但考生們可作最後衝刺之餘，亦能從玄學入手，為家居（或書房）打開智慧之門，提升文昌運、

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