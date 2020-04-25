新淨1房 叫價$840萬 置業家居 2020/04/25 分享： 放售單位：1A座低層B室（1房套） 實用面積：432平方呎 叫價：$840萬（實用面積平均呎價$19,444） 備註：單位連租約放售，坐向東，內籠新淨，廳房間隔均方正。 單位提供：利嘉閣（25658383） ﹏ ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 麥花臣匯 $650萬起入場 主打1房套 交通便利 今日 麥花臣匯 $650萬起入場 主打1房套 交通便利 享開揚景 叫價$768萬 今日 享開揚景 叫價$768萬 最新專欄文章 更多 麥花臣匯 $650萬起入場 主打1房套 交通便利 今日 麥花臣匯 $650萬起入場 主打1房套 交通便利 享開揚景 叫價$768萬 今日 享開揚景 叫價$768萬 沙田第一城 $500萬進場 主打細2房 合上車客 2020/04/10 沙田第一城 $500萬進場 主打細2房 合上車客 沙田第一城享城門河景 叫價$570萬 2020/04/10 沙田第一城享城門河景 叫價$570萬 沙田第一城新淨企理 叫價$550萬 2020/04/10 沙田第一城新淨企理 叫價$550萬 麥花臣匯 旺角 物業買賣 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入