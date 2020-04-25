麥花臣匯 $650萬起入場 主打1房套 交通便利 置業家居 2020/04/25 分享： 約6年樓齡的麥花臣匯位於旺角奶路臣街38號，間隔多元化，目前最平入門價$650萬起。 由九龍建業、市建局及香港遊樂場協會合作發展的麥花臣匯，為單幢式住宅項目，2014年入伙，位處旺角區，對外交通四通八達 ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 新淨1房 叫價$840萬 今日 新淨1房 叫價$840萬 享開揚景 叫價$768萬 今日 享開揚景 叫價$768萬 最新專欄文章 更多 享開揚景 叫價$768萬 今日 享開揚景 叫價$768萬 新淨1房 叫價$840萬 今日 新淨1房 叫價$840萬 沙田第一城 $500萬進場 主打細2房 合上車客 2020/04/10 沙田第一城 $500萬進場 主打細2房 合上車客 沙田第一城享城門河景 叫價$570萬 2020/04/10 沙田第一城享城門河景 叫價$570萬 沙田第一城新淨企理 叫價$550萬 2020/04/10 沙田第一城新淨企理 叫價$550萬 麥花臣匯 旺角 物業買賣 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入