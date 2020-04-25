麥花臣匯 $650萬起入場 主打1房套 交通便利

約6年樓齡的麥花臣匯位於旺角奶路臣街38號，間隔多元化，目前最平入門價$650萬起。

由九龍建業、市建局及香港遊樂場協會合作發展的麥花臣匯，為單幢式住宅項目，2014年入伙，位處旺角區，對外交通四通八達

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