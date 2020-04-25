宮崎駿三鷹之森吉卜力美術館 破例公開館內環境YouTube免費睇

受新冠肺炎疫情影響，日本東京多個旅遊景點宣布暫時休園，包括以日本動畫大師宮崎駿作品為主題的三鷹之森吉卜力美術館。不過這人氣美術館最近在網上推出「休館中特別企劃」，以虛擬導賞團方式破例公開館內環境面貌，

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