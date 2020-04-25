擬在網上推入門課程吸客 副刊版 2020/04/25 分享： 疫情下令不少行業變法求生，陳銘基也認同有危也有機：「正因為大家都向網上教學方向發展，以往邀請外地酒莊的負責人親身來港做講座分享，現在就變成純online的活動。如早前邀約了日本酒莊跟學員作網上講座分享 ... 欄名 : 防疫訊 相關文章 清酒導師試行網上教學 疫情下生意大減8成半 今日 清酒導師試行網上教學 疫情下生意大減8成半 最新專欄文章 更多 藝人廚藝大晒冷 黎諾懿黃智賢烘焙競技 今日 藝人廚藝大晒冷 黎諾懿黃智賢烘焙競技 清酒導師試行網上教學 疫情下生意大減8成半 今日 清酒導師試行網上教學 疫情下生意大減8成半 英國疫境下人間有情 送飯熊Bear Bear Show每天上演 2020/04/24 英國疫境下人間有情 送飯熊Bear Bear Show每天上演 梁諾妍健身室停業 零收入難支付租金 2020/04/22 梁諾妍健身室停業 零收入難支付租金 幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生 2020/04/22 幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生 疫情 香港 新冠肺炎疫情 無薪假 限聚令 葡萄酒 Zoom 清酒 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入