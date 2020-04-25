擬在網上推入門課程吸客

疫情下令不少行業變法求生，陳銘基也認同有危也有機：「正因為大家都向網上教學方向發展，以往邀請外地酒莊的負責人親身來港做講座分享，現在就變成純online的活動。如早前邀約了日本酒莊跟學員作網上講座分享

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